"Rote Rosen": Valerie startet ihre nächste Intrige! Das sind ihre Opfer

Sein Vertrauen in Mo ist mittlerweile so erschüttert, dass dieser nicht länger um ihn kämpfen muss. Ihre Liebe hat keine Chance mehr.

Sie schafft es, ein Treffen der beiden zu verhindern und dichtet Mo eine Beziehung mit seinem Mentor an. Zum Leidwesen von Mo fällt Julius auch noch darauf herein. Mo reagiert entsetzt und will wissen, wem Julius mehr glaubt: ihm oder Valerie?

Am Montag und Dienstag ist die beliebte Serie jedoch wie gewohnt zu sehen - und dort kommt es erneut zu einer Intrige von Valerie (gespielt von Maike Johanna Reuter, 35). Sie will unter allen Umständen vermeiden, dass sich ihr Bruder Julius (Jan Stapelfeldt, 42) wieder auf Mo (Yunus Cumartpay, 45) einlässt.

Mo (Yunus Cumartpay) muss nicht weiter um Julius (Jan Stapelfeldt, r.) kämpfen - Julius' Vertrauen in Mo ist zerstört. Sie haben keine Chance mehr. © NDR

Auch wenn es nun endgültig so scheint, als hätten die beiden keine Chance mehr, klammert sich Julius an das gemeinsame Duftkonzept für das Hotel, um so wenigstens noch in Kontakt zu Mo zu bleiben.

Das führt allerdings dazu, dass Julius von seinen Gefühlen hin- und hergerissen ist. Ist er bei dem Duftkonzept also nur noch dabei, um in der Nähe von Mo zu sein? Als die neue Kreation vorgestellt wird, kann Julius nicht anders und küsst Mo.

Ab Mittwoch, dem 15. Januar, starten dann die Wettbewerbe der Wintersport-Elite im Ersten. Zunächst gehen die Männer im Einzel über 20 Kilometer an den Start (14.10 Uhr), einen Tag später folgen die Frauen in der gleichen Disziplin über 15 Kilometer (14.10 Uhr). Am Freitag schnallen sich erneut die Männer die Skier unter die Füße und das Gewehr um und wollen in der Staffel überzeugen (14.20 Uhr).

Ob Julius und Mo danach noch eine Chance haben, seht Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.