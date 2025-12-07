"Rote Rosen": Bella und Elyas erhalten eine ominöse Spende - wer steckt dahinter?

Lüneburg - Wer ist der ominöse Spender? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " planen Bella (gespielt von Alessia Mazzola, 25) und Elyas (Mehmet Daloğlu, 29) ihren Abschied aus Lüneburg, doch dafür brauchen sie Geld.

Bei Bellas (Alessia Mazzola, 25) und Elyas‘ (Mehmet Daloğlu, 29) Auktion ersteigert Richard Julius’ Füller für 10.000 Euro – um Bellas Abreise zu sichern. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, versteigern sie dafür einen wertvollen Füller von Julius (Jan Stapelfeldt, 43). Richard (Florian Odendahl, 51) gewinnt den Zuschlag und sichert mit seinen 10.000 Euro die Abreise von Bella.

Zwar freut sie sich darüber, doch ihre Sorge um Victoria (Caroline Schreiber, 63) ist groß. Bevor sie Lüneburg verlässt, will sie sich noch mit ihrer Großmutter versöhnen.

Zuvor folgt aber der große Schock, der mexikanische Barbesitzer möchte plötzlich die komplette Übernahmesumme haben. Der Auswanderungsplan von Bella und Elyas droht zu scheitern - bis ein anonymer Spender dem Paar eine Traumbar schenkt.

Elyas und Bella vermuten, dass Victoria dahintersteckt, aber aus welchem Grund? Will sie Bella so loswerden? Sie wird zur Rede gestellt, doch da kommt Gunter (Hermann Toelcke, 72) aus der Deckung und gibt sich als Gönner zu erkennen. Während Bella es kaum glauben kann, ist Victoria entsetzt.

Der gefällt es überhaupt nicht, dass Gunter ihrer Enkelin das Geld für die Strandbar gegeben hat. Bella kann das aber nicht verstehen.