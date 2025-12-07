"Rote Rosen": Bella und Elyas erhalten eine ominöse Spende - wer steckt dahinter?
Lüneburg - Wer ist der ominöse Spender? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" planen Bella (gespielt von Alessia Mazzola, 25) und Elyas (Mehmet Daloğlu, 29) ihren Abschied aus Lüneburg, doch dafür brauchen sie Geld.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, versteigern sie dafür einen wertvollen Füller von Julius (Jan Stapelfeldt, 43). Richard (Florian Odendahl, 51) gewinnt den Zuschlag und sichert mit seinen 10.000 Euro die Abreise von Bella.
Zwar freut sie sich darüber, doch ihre Sorge um Victoria (Caroline Schreiber, 63) ist groß. Bevor sie Lüneburg verlässt, will sie sich noch mit ihrer Großmutter versöhnen.
Zuvor folgt aber der große Schock, der mexikanische Barbesitzer möchte plötzlich die komplette Übernahmesumme haben. Der Auswanderungsplan von Bella und Elyas droht zu scheitern - bis ein anonymer Spender dem Paar eine Traumbar schenkt.
Elyas und Bella vermuten, dass Victoria dahintersteckt, aber aus welchem Grund? Will sie Bella so loswerden? Sie wird zur Rede gestellt, doch da kommt Gunter (Hermann Toelcke, 72) aus der Deckung und gibt sich als Gönner zu erkennen. Während Bella es kaum glauben kann, ist Victoria entsetzt.
Der gefällt es überhaupt nicht, dass Gunter ihrer Enkelin das Geld für die Strandbar gegeben hat. Bella kann das aber nicht verstehen.
"Rote Rosen": Richard will Bella loswerden
Für Victoria kommt es noch dicker: Von der Bank erhält sie keinen Kredit mehr. Sie muss die EmKa in eine AG umwandeln oder das Hafenprojekt von Bella in den Wind schießen. Bereit zur Versöhnung sucht sie überfordert Bella auf. Richard will das aber verhindern, er will, dass Bella verschwindet. In letzter Minute kann er die Annäherung zwischen den beiden verhindern.
Victoria erleidet einen Schwächeanfall und wird ausgerechnet von Gunter umsorgt. Richard scheitert letztlich mit seinen AG-Plänen. Da wird Bella von Elyas ermutigt, sich mit Victoria auszusprechen. Doch erneut kämpft Richard verbissen dagegen an.
Elyas kann ein Treffen zwischen Bella und Victoria engagieren. Nach der zögerlichen Versöhnung trifft Victoria eine Entscheidung.
Was Bella damit zu tun hat, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.