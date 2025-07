Nach Abschied bei "Rote Rosen": Hakim-Michael Meziani wandert aus

Alles in Kürze

"'Leben heißt Veränderung' und bei uns hat sich im letzten Jahr ganz schön viel verändert. Also sind wir auch sehr lebendig 😂🤪", schrieb er dazu in einem Beitrag. "Wir versuchen jetzt einen Lebenstraum (nämlich meinen) umzusetzen und einen kompletten Neustart auf Mallorca zu beginnen. Das bedeutet viel Arbeit, viel Aufregung und vor allem Abschied nehmen. 😢"

Am Montag ließ Meziani nun die nächste Bombe platzen. Nach seinem Abschied aus der Telenovela ist er bereit für ein neues Abenteuer und verlässt Deutschland, wie er auf Instagram mitteilte.

Damals hieß es noch, der Schauspieler wolle sich der Rum-Brennerei widmen, seinem zweiten Standbein. Gemeinsam mit seinem Freund Harry Geiseler (52) stellte er das alkoholische Getränk unter dem Namen "Alder Rum" her.

Im November vergangenen Jahres ließ der 57-Jährige die erste Bombe platzen. Nach knapp 14 Jahren kündigte er sein Aus bei "Rote Rosen" an, in der er seit Mai 2011 als "Ben Berger" zu sehen war. Seinen letzten Auftritt hatte er im Juni, als er gemeinsam mit Tina (Katja Frenzel, 51) Lüneburg verließ und ins Wendland zog.

Begleitet wird der Schauspieler von seiner Ehefrau Anja (48) und dem gemeinsamen Sohn Mika (17). © Screenshot/Instagram/hakimmmeziani

Vor allem seiner Frau Anja, einem Model und Playmate, falle der Abschied schwer. "Ich bin daher auch sehr dankbar, dass sie diesen Schritt mit mir wagt ❤️", erklärte er weiter.

In dem Video, dass Meziani zu dem Beitrag postete, sagte sie entsprechend: "Ich darf oder soll, man weiß es nicht genau, jetzt mit nach Mallorca."

Ihr Mann stellte schnell klar: "Soll." Dazu sagte er, dass er "bisher 57 Jahre in Deutschland leben" musste. Daher will er seine nächsten 57 Jahre in seiner neuen Wahlheimat Spanien verbringen.

Mit Ende 50 habe der Schauspieler die Entscheidung gefasst: Jetzt oder nie. Mit seinen Eltern wird auch der gemeinsame Sohn Mika (17) auf die beliebte Ferieninsel ziehen.

Meziani verlässt damit nicht nur nach 14 Jahren "Rote Rosen", sondern seine Familie auch das 2013 selbst gebaute Haus in Maschen bei Hamburg, bei dessen Bau sie von der Vox-Sendung "Unser Traum vom Haus" begleitet worden waren.