"Rote Rosen": So geht es nach Weihnachtspause weiter

Lüneburg - Noch dauert die Weihnachtspause von " Rote Rosen " etwas an. Doch inzwischen ist klar, wie es bei der Telenovela weitergeht.

Daher holt sich Arthur in der Wäscherei von Elyas (Mehmet Daloglu, 28) einen Tipp, damit es zum scheinbar zufälligen Treffen mit der schönen Unbekannten kommen kann. Doch Svenja durchschaut die Schummelei.

Daraufhin lässt sich Svenja auf eine Wette ein. Sollte es zu einem dritten zufälligen Treffen kommen, muss sie Arthur ihre Nummer geben. An diese will er unbedingt herankommen.

In einer der Folgen hat die neue Hauptfigur Arthur (gespielt von Vivian Frey, 42) ihren ersten Auftritt, wie die ARD-Vorschau zeigt. Svenja (Lea Marlen Woitack, 37) lernt den attraktiven Mann durch ein Missgeschick kennen. Wenig später laufen sie sich zum zweiten Mal über den Weg.

Fast drei Wochen ist Pause; die letzte Folge lief am 18. Dezember. Erst am Dienstag, dem 7. Januar 2025, ist die Serie wieder wie gewohnt im Ersten zurück auf ihrem angestammten Sendeplatz um 14.10 Uhr.

Till (Francesco Oscar Schramm, 19) begegnet zufällig seinem Vater Arthur (Vivian Frey). © NDR

Vergeblich versucht Arthur sie zu einem Date zu überreden. Sie gibt erst nach, als er Svenja aus einer beruflichen Notsituation hilft. Arthur bietet ihr seine Dienste als Gewürzsommelier an. Es knistert ordentlich zwischen den beiden, schlussendlich landen sie sogar in seinem Bett und haben Sex miteinander.

Doch was hat Arthur überhaupt nach Lüneburg verschlagen? Er interessiert sich für die beiden Kinder, die beim tödlichen Unfall zu Waisen wurden. Er weiß nur, dass seine Ex Jenny (Luzie Buck, 41) tot ist. Ohne seine Zustimmung entstanden zwei Kinder, aus der Verantwortung kaufte er sich mit 100.000 Euro frei. Daher kennt er auch nicht ihre Namen, will sie jetzt aber kennenlernen.

Zufällig läuft er Till (Francesco Oscar Schramm, 19) über den Weg und fragt ihn nach den Waisen aus. Der Junge weicht aus und will nicht sagen, dass es sich dabei um ihn und seine Schwester Bella (Alessia Mazzola, 24) handelt.

Wann und wie Arthur erfährt, wer seine Kinder sind, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.