"Rote Rosen": Das ungeborene Baby stellt Lou vor große Probleme

Rote Rosen Vorschau: Daniel erfährt nach seiner Rückkehr, dass Jess das Baby doch behalten will. Lou hingegen weiß nicht länger, ob sie das Kind noch will.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Endlich geht es wieder los! Nach wochenlanger Pause startet die ARD-Telenovela "Rote Rosen" am 12. Januar mit neuen Folgen - und die haben es gleich in sich.

Daniel (Daniel Fritz, 41) kommt gerade aus den USA zurück und erfährt, dass Jess (Juana Nagel, 29) das Baby doch bekommen will. © NDR Wie in der Vorschau zu sehen ist, fiebert Lou (gespielt von Eva-Maria Grein von Friedl, 45) weiterhin der Rückkehr von Daniel (Daniel Fritz, 41) entgegen. Sie möchte ihm endlich sagen, dass Jess (Juana Nagel, 29) das Baby behalten will. Doch zuvor kommt es zum Streit mit Jonas (Patrick Schlegel, 34). Er wirft ihr vor, abgehoben zu sein. Als er aber einen Streit zwischen Lou und Victoria (Caroline Schreiber, 63) mitbekommt, revidiert er seine Meinung. In ihrer unnachahmlichen Art unterbreitet Victoria Jess ein Angebot und lässt einen Vertrag für das ungeborene Kind aufsetzen. Jonas ist empört, wollen Lou und Daniel Jess etwa zur Gebärmaschine degradieren? Lou beteuert der verunsicherten Jess, nichts gewusst zu haben. Rote Rosen "Rote Rosen": Carla entdeckt eine mysteriöse Holzkiste Zur großen Überraschung aller zerreißt Victoria den Vertrag, doch Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) hat Zweifel. Mit 100.000 Euro könnte Jess ein neues Leben starten. Daher bittet sie Lou, den Vertrag doch zu unterschreiben.

Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) versucht zu akzeptieren, dass Daniel die Schwangerschaft seines dritten Kindes gemeinsam mit Jess erleben möchte. © NDR

"Rote Rosen": Lou weiß nicht länger, ob sie das Kind noch will