"Rote Rosen": Das ungeborene Baby stellt Lou vor große Probleme
Lüneburg - Endlich geht es wieder los! Nach wochenlanger Pause startet die ARD-Telenovela "Rote Rosen" am 12. Januar mit neuen Folgen - und die haben es gleich in sich.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, fiebert Lou (gespielt von Eva-Maria Grein von Friedl, 45) weiterhin der Rückkehr von Daniel (Daniel Fritz, 41) entgegen. Sie möchte ihm endlich sagen, dass Jess (Juana Nagel, 29) das Baby behalten will.
Doch zuvor kommt es zum Streit mit Jonas (Patrick Schlegel, 34). Er wirft ihr vor, abgehoben zu sein. Als er aber einen Streit zwischen Lou und Victoria (Caroline Schreiber, 63) mitbekommt, revidiert er seine Meinung.
In ihrer unnachahmlichen Art unterbreitet Victoria Jess ein Angebot und lässt einen Vertrag für das ungeborene Kind aufsetzen. Jonas ist empört, wollen Lou und Daniel Jess etwa zur Gebärmaschine degradieren? Lou beteuert der verunsicherten Jess, nichts gewusst zu haben.
Zur großen Überraschung aller zerreißt Victoria den Vertrag, doch Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) hat Zweifel. Mit 100.000 Euro könnte Jess ein neues Leben starten. Daher bittet sie Lou, den Vertrag doch zu unterschreiben.
"Rote Rosen": Lou weiß nicht länger, ob sie das Kind noch will
Wegen der finanziellen Sicherheit will Jess den Unterhaltspakt abzeichnen. Lou hingegen fühlt sich unter Druck gesetzt, will ihrer Mutter aber die Grenzen aufzeigen. Schließlich erfährt Daniel nach seiner Rückkehr aus den USA, dass Jess das Baby doch zur Welt bringen will.
Mit der Neuigkeit ist er völlig überfordert und fragt Lou, warum sie ihn nicht schon vorher darüber informiert hat. Er dachte, er würde nie wieder Vater werden.
Zwischen den beiden kommt es schnell zur Versöhnung, und nicht nur das. Sie sichern Jess vertraglich zu, sie während der Schwangerschaft finanziell zu unterstützen. Zufällig bekommt Lou aber mit, wie Daniel Jess vertraulich das Du angeboten hat.
Auch wenn ihr das keineswegs gefällt, versucht sie mit der Zeit zu akzeptieren, dass Daniel die Schwangerschaft gemeinsam mit Jess erleben möchte. Als Lou die beiden in einer vertrauen Situation sieht, versetzt es ihr einen Stich.
Je mehr sich Lou auf die Geburt vorbereitet, desto mehr merkt sie, dass sie keinerlei Muttergefühle entwickeln kann. Sie gesteht Daniel, dass sie sich nicht mehr sicher ist, ob sie das Kind überhaupt noch will.
Wie der das aufnimmt, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR