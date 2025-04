"Rote Rosen": Als Noah mit Toni im Bett landet, kann er nicht performen

Rote Rosen Vorschau: Noah ist aufgrund seiner Gefühle für Toni verwirrt. Als sie im Bett landen, hat er so seine Probleme. Elyas greift ihm unter die Arme.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Kann er zu seinen Gefühlen stehen? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" hat Noah (gespielt von Jan Liem, 36) Gefühle für Toni (Sarah Buchholzer, 25) entwickelt. Allerdings will er diese nicht wahrhaben. Völlig überfordert gerät er in Panik und haut aus Lüneburg ab.

Noah (Jan Liem, 36) ist überfordert von seinen Gefühlen für Toni (Sarah Buchholzer, 25). © NDR Wie in der Vorschau zu sehen ist, kommt Noah wenig später gut gelaunt aus Berlin zurück. Sofort landet er mit Toni im Bett, allerdings kann er nicht wie gewohnt performen. Was ist nur los? Hat Elyas (Mehmet Daloglu, 29) mit seinem Verdacht etwa recht, dass Noah Gefühle für Toni hat? Noah will davon nichts wissen und lenkt sich mit seiner wissenschaftlichen Arbeit ab. Nachdem Britta (Jelena Mitschke, 47) das Ergebnis gelesen hat, weist sie ihn amüsiert darauf hin, dass er darin Toni erwähnt hat. Haben ihm seine unterdrückten Gefühle einen Streich gespielt? Noah ist mit der Situation gänzlich überfordert. Als er ein Date mit Toni hat, kneift er in letzter Sekunde. Er bittet sogar Simon (Thore Lüthje, 32), zum Waldbaden zu gehen. Doch dann wird er plötzlich eifersüchtig. Er kann den Gedanken, dass Simon gemeinsam mit Toni unterwegs ist, nicht ertragen. Rote Rosen "Rote Rosen": Heiner ist schockiert, als er die Wahrheit erfährt Also macht er sich in Badeshorts und Badelatschen auf den Weg. Toni und Simon brechen in Lachen aus, als sie Noah sehen. Dieser ist wegen des Missverständnisses peinlich berührt.

Noah will Toni endlich seine Gefühle gestehen. Nur der Zeitpunkt ist schlecht gewählt ... © NDR

"Rote Rosen": Toni muss wegen Noah Nachtschichten schieben