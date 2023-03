"Rote Rosen": Amelie tut alles, um Erfolg zu haben

Lüneburg - Begeistert war sie davon nicht! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " versucht Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck, 36) einen Manager-Award zu gewinnen. Ihr Führungsstil kommt bei den Mitarbeitern aber alles andere als gut an.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36, 2. v.r.) muss sich eingestehen, dass sie mehr Spaß hat als gedacht. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen, macht Jorik (Remo Schulze, 34) ihr den Vorschlag, eine Teambuilding-Maßnahme durchzuführen. Doch Amelie reagiert genervt darauf. Zu ihrem Missfallen ist der Workshop aber ein voller Erfolg und kommt am Ende nicht nur bei ihren Mitarbeitern gut an, sondern auch bei ihr. Und zu guter Letzt landet sie mal wieder mit Jorik in der Kiste!

Anette (Sarah Masuch, 44) glaubt weiterhin an die Liebe zwischen Sandra (Theresa Hübchen, 52) und Mathias (Makke Schneider, 48). Daher beschwört sie Sandra, ihm bei der Party im Spotlight noch eine Chance zu geben.

Blöderweise wird sie aber ausgerechnet in dem Moment zu einem Einsatz gerufen. Einen ungünstigeren Zeitpunkt hätte es kaum geben können. Denn als sie ins Spotlight zurückkehrt, ist niemand mehr da. Bis auf Mathias - und der will einen Neuanfang mit ihr!

Charlotte (Malene Becker, 29) und Marvin (Maurice Pawlewski, 24) schweben auf Wolke sieben. Auch wenn ihr Bruder Simon (Thore Lüthje, 30) alles andere als begeistert von der Nachricht ist, macht sie ihm klar, dass er ihren neuen Freund akzeptieren muss. Es kommt zu einer Aussprache.