"Rote Rosen": Anette belastet Malte schwer, doch der streitet alles ab

Lüneburg - Jetzt ist es raus! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat Anette (gespielt von Sarah Masuch, 45) ihre Beteiligung am Überfall auf Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) gestanden.

Anette (Sarah Masuch, M.) ist fassungslos, als Malte (Marcus Bluhm, l.) versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Mit Ralf (Hardy Krüger, r.). © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, legt sie aber nicht nur gegenüber Ralf (Hardy Krüger junior, 55) ein Geständnis ab, sondern klärt auch Tina (Katja Frenzel, 49) und Ben über die Wahrheit auf.

Geschockt setzen die beiden Anette vor die Tür. Doch trotz aller Folgen bleibt sie bei ihrer Aussage - mit all ihren Konsequenzen!

Denn die muss nun auch Malte (Marcus Bluhm, 57) fürchten. Als er von Anettes Geständnis erfährt, rennt er umgehend zu Ralf und streitet jegliche Beteiligung an dem Überfall ab. Anette kann es nicht glauben, sie ist fassungslos.

Marvin (Maurice Pawlewski, 25) bekommt überraschend Besuch, doch mit diesem hatte er nicht gerechnet. Sein Halbbruder Tammo (Tim Valerian Alberti, 21) ist nach Lüneburg gekommen.

Der junge Mann mit Trisomie 21 ist unglücklich. In Kiel, wo er lebt, läuft es weder mit seiner Arbeit noch in seiner WG, in der vorübergehend wohnt, rund.

Weil sich Marvin mit Situation überfordert fühlt, schickt er seinen Halbbruder schweren Herzens wieder zurück. Doch Tammo hat andere Pläne. Statt sich in den Zug zu setzen, bleibt er in Lüneburg und sucht auf dem Gut Unterschlupf. Seine Anwesenheit bleibt aber nicht lange unbemerkt. Hannes (Claus Dieter Clausnitzer, 84) entdeckt ihn in seinem Versteck.