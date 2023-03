"Rote Rosen": Auch Bernd verlässt die Telenovela

Dazu lässt er auch das Stellenangebot in England sausen. Sie ist überglücklich.

Die Abschiedsparty des Spotlight ändert alles. Sandra muss kurzfristig zu einem Polizeieinsatz. Als sie endlich am Spotlight eintrifft, ist es bereits menschenleer. Nur Mathias wartet dort auf sie. Romantik pur! Er möchte einen Neuanfang mit Sandra.

Zuletzt beendete er die Beziehung zu ihr, um seinem Rivalen Bernd das Feld zu überlassen und damit das Liebesdreieck aufzubrechen. Außerdem entschloss er sich dazu, ein Jobangebot aus Großbritannien anzunehmen . Doch Sandra liebt Bernd nicht und hat ihm das deutlich gemacht. Sie will Mathias, doch beide kommen erstmal nicht zusammen.

Als Bernd von der Beziehung der beiden erfährt, trifft es ihn härter als erwartet. Er beschließt, Lüneburg zu verlassen und nach Norderney zu gehen. Zusammen gehen Bernd und Sandra noch auf einen letzten gemeinsamen Einsatz, bei dem sie den Dieb von Dilays (Ideal Kanal, 31) Dienstwaffe erwischen. Beide verabschieden sich noch freundschaftlich, dann bricht Bernd auf.

"Rote Rosen" läuft normalerweise immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr im Ersten. Kommende Woche gibt es aber nur vier Folgen, da am Mittwoch statt der Seifenoper der Staatsbesuch von König Charles III. (74) in Berlin übertragen wird. Bereits einen Tag vor Ausstrahlung sind die neuen Episoden der Serie in der ARD Mediathek abrufbar.