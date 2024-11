"Rote Rosen": Britta trifft auf einen geheimnisvollen Mann

Lüneburg - Wer ist dieser Mann? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " muss Britta (Jelena Mitschke, 46) Abschied von ihrem Partner Hendrik (Jerry Kwarteng, 48) nehmen.

Britta (Jelena Mitschke, 46) begegnet beim Joggen einem hemdsärmeligen, aber charmanten Mann (René Dumont, 58). Britta erlebt einen unbeschwerten Moment. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, gelingt ihr dies mit einer berührenden Rede auf der Trauerfeier und an dem Ort, an dem Hendrik gestorben ist. Allerdings hat Britta große Angst, dass sie nach seinem Tod einsam ist. Dabei wird ihr aber klar: Im Rosenhaus ist sie nie allein.

Mit großem Bedauern nimmt Britta die Abreise von Carla (Maria Fuchs, 49) und Michael (Hanno Friedrich, 58) zur Kenntnis. Andererseits ist sie froh, dass Svenja (Lea Marlen Woitack, 37) und Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) an ihrer Seite in Lüneburg sind.

Beim Joggen im Wald trifft Britta plötzlich auf einen hemdsärmeligen, aber charmanten Mann. Zum ersten Mal nach Hendriks Tod erlebt sie einen unbeschwerten Moment. Doch schnell hat sie ein schlechtes Gewissen. Als sie den Fremden wieder trifft, kommt es zum Missverständnis. Britta geht auf Abstand. Aber dann stellt Svenja den Mann als ihren Vater Heiner (Rene Dumont, 58) vor.

Heiner versucht, die Missverständnisse zwischen Britta und sich aus dem Weg zu räumen, doch damit macht er es nur noch schlimmer.