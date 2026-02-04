"Rote Rosen": Carla greift heimlich zu gefährlichen Tabletten
Lüneburg - Sie riskiert viel! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" ist Carla (gespielt von Maria Fuchs, 50) in den Wechseljahren angekommen. Gegen einen Rat greift sie zu Tabletten.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, nimmt Carla erstmals in ihrer Not nicht geprüfte Hormontabletten aus den USA. Dabei hatte Britta (Jelena Mitschke, 48) ihr davon vehement abgeraten. Doch ihre Freundin ist nach der Einnahme der illegalen Präparate wie beflügelt.
Damit sie nicht auffliegt, lässt Carla sich auf eine empfohlene Ernährungsumstellung von Britta ein. Die Ärztin ist erstaunt, wie gut diese anschlägt.
Allerdings dauert es nicht lange, bis bei Carla die ersten, starken Nebenwirkungen der Hormontabletten auftauchen.
Lange konnte sie die Einnahme geheim halten, doch als Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) sich in ihrem Podcast verplappert, ist Britta nicht nur sauer, sie fühlt sich auch von ihrer Freundin hintergangen.
Die beiden sind um eine Versöhnung bemüht, schließlich zeigen sie irgendwo auch Verständnis füreinander, aber die heimliche Hormontherapie von Carla bleibt ein wunder Punkt. Britta kann sie überzeugen, dass sie die Tabletten absetzt - ihre Freundschaft scheint gerettet. Bis der neue Podcast von Gisela erscheint.
"Rote Rosen": Carla hat mit dem Älterwerden zu kämpfen
Britta und Carla sind wütend, dass die neue Folge ungefragt an die Öffentlichkeit gelangte. Der befürchtete Shitstorm blieb aber aus.
Stattdessen feiern mehr als 10.000 Hörer den Podcast. Und schließlich folgt noch eine Einladung zu einer Preisverleihung.
Nachdem Carla auf ihrem Hof ein fremdes Pferd findet, spürt sie eine besondere Verbindung zu dem alten Tier. Richard (Florian Odendahl, 51) macht den Besitzer ausfindig. Das Pferd soll zum Schlachter, Carla ist schockiert.
Sie braucht dringend Hilfe bei den fünf geretteten Pferden. Bekommt sie Hilfe von Lilly (Lilly und Lylou Röder), die von Britta zu einer Strafarbeit verdonnert worden ist?
Ungeachtet dessen hadert Carla noch immer mit dem Älterwerden. Als Lilly auch noch ein graues Haar bei ihr entdeckt und von ihrem Freund Nico für die Großmutter gehalten wird, ist es um sie geschehen. Letztlich scheitert auch noch der Telefon-Sex mit Michael (Hanno Friedrich, 59) kläglich.
Zu allem Überfluss erinnert Britta Carla an ihren bevorstehenden 50. Geburtstag. Es kommt erneut zum Streit.
