"Rote Rosen": Daniel kann seine Gefühle für Jess nicht mehr unterdrücken

Lüneburg - Wie lange geht das noch gut? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " fühlen sich Jess (gespielt von Juana Nagel, 29) und Daniel (Daniel Fritz, 41) zueinander hingezogen, doch nach einem Beinahe-Kuss versuchen sie, sämtlichen Kontakt zu meiden. Das führt vor allem bei ihm zu Irritationen.

Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) lenkt Daniel (Daniel Fritz, 41) mit einer romantischen Auszeit ab und die beiden genießen unbeschwerte Stunden zusammen. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, versucht Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45), Daniel mit einer romantischen Auszeit abzulenken. Gemeinsam genießen sie die unbeschwerten Stunden, in denen auch immer wieder Leidenschaft aufflammt. Allerdings wird Daniel seine Gedanken an Jess nicht los.

Als sich Daniel und Jess kurz darauf zufällig über den Weg laufen, ist sie kurz davor, ihm ihre Gefühle zu gestehen. Stattdessen macht sie ihm aber eine Ansage: Künftig soll er sie in Ruhe lassen. Jess flüchtet dabei einfach nur vor ihren Gefühlen.

Um in Zukunft finanziell unabhängig zu sein, will Jess einen Bestseller schreiben. Inspiriert von Carlas Perlenkette, entscheidet sie sich für eine tragische Liebesgeschichte. Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) warnt sie, dass auch ihre Liebe zu Daniel tragisch enden könnte.

Eigentlich will Lou sich aus den Problemen zwischen Daniel und Jess raushalten, letztlich kommt es aber zum Streit zwischen den Eheleuten. Daniel macht sich mittlerweile große Sorgen, dass Jess ihm sein Kind vorenthalten könnte. Überraschend bietet sie ihm an, ihn offiziell als Vater anzuerkennen.