"Rote Rosen": Die Hochzeit von Britta und Hendrik droht zu platzen!

Lüneburg - Er ist wieder da! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist Hendrik (gespielt von Jerry Kwarteng, 47) endlich aus Sri Lanka zurückgekehrt.

Hendrik ist Britta (Jelena Mitschke, l.) dankbar - sie hat in letzter Zeit unfassbar viel für die Familie geleistet. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist er vor allem Britta (Jelena Mitschke, 45) sehr dankbar, weil sie in den vergangenen Wochen unfassbar viel für die Familie leisten musste.

Voller Vorfreude überrascht Britta Hendrik schließlich mit dem standesamtlichen Hochzeitstermin, doch sie wird bitter enttäuscht. Hendrik hat ganz andere Pläne, seine Hilfe wird wieder in Sri Lanka benötigt. Aber lässt er seine Familie wirklich erneut im Stich?

Ralf (Hardy Krüger junior, 55) hat keine andere Wahl und akzeptiert widerwillig, dass er Anette (Sarah Masuch, 45) nur heimlich treffen kann. Aus der Not heraus versucht sie ihm das auch schmackhaft zu machen.

Malte (Marcus Bluhm, 57) hingegen ist mit seiner Intrige noch immer nicht am Ende. Ihn schmerzt der Verlust von Anette noch zu sehr, die neue Beziehung zu Ralf gönnt er seiner Ex schon gar nicht. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes: Ralf wirft alle Bedenken beiseite und steht in aller Öffentlichkeit zu Anette. Wie wird Malte darauf nur reagieren?