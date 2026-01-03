"Rote Rosen": Diese Highlights erwarten Zuschauer nach der Winterpause
Lüneburg - Wie geht es weiter? Diese Frage stellen sich derzeit die Fans der beliebten ARD-Telenovela "Rote Rosen". Denn diese ist bis zum 12. Januar in der Winterpause und so lange müssen sie auf eine neue Folge warten. TAG24 weiß, wie es danach weitergeht.
Nach der wochenlangen Abstinenz läuft Folge 4266 von "Rote Rosen" am Montag, dem 12. Januar, zur gewohnten Uhrzeit um 14.10 Uhr im Ersten.
Dabei geht es zunächst um die bevorstehende Abreise von Bella (gespielt von Alessia Mazzola, 25) und Elyas (Mehmet Daloglu, 29) nach Mexiko. Kurz bevor es dazu kommt, lädt Victoria (Caroline Schreiber, 63) zu einem Familienessen ein - samt großer Überraschung. Der Abend verläuft prima, bis es Hündchen Hermine schlecht geht. Fällt der Abflug etwa ins Wasser?
Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) kann die Rückkehr von Daniel (Daniel Fritz, 41) kaum erwarten. Sie will ihm endlich sagen, dass Jess (Juana Nagel, 29) das Baby behalten will. Doch zunächst kommt es mit Jonas (Patrick Schlegel, 34) zum Streit. Als er sie jedoch im Streit mit Victoria erlebt, revidiert er seine Meinung.
Durch Zufall entdeckt Britta (Jelena Mitschke, 47) Carla (Maria Fuchs, 50) bewusstlos am Boden. Sie gibt ihrer Freundin den dringenden Rat, ihre Wechseljahressymptome ernst zu nehmen. Doch Carla bleibt stur und vertieft sich stattdessen in die Suche nach dem Schlüssel zu Katharinas Kiste. Nachdem Britta frustriert den mysteriösen Halbmond-Stein zu Boden geworfen hatte, macht Carla eine erstaunliche Entdeckung.
Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) macht die Affäre von Julius (Jan Stapelfeldt, 43) zu seinem großen Ärger in ihrem Podcast zum Thema. Dadurch merkt er allerdings, wie sehr er Gefühle für Richard (Florian Odendahl, 51) entwickelt hat.
"Rote Rosen": Carla deckt ein dunkles Geheimnis auf
Trotz der Warnungen von Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) kann Julius seine Gefühle für Richard nicht länger leugnen. Der fährt aber weiterhin zweigleisig und trifft sich ungezwungen mit Franka (Birthe Wolter, 44). Als Richard mit den Gefühlen von Julius konfrontiert wird, kommt es zur Katastrophe: Er will den Kontakt abbrechen.
Nachdem Victoria die Wahrheit über die Verwechslung erfahren hat, lässt sie einen Vertrag für das ungeborene Kind für Jess aufsetzen. Jonas reagiert fassungslos und erhebt gegenüber Lou und Daniel schwere Vorwürfe. Lou beteuert aber ihre Unschuld.
Bella und Elyas sind unsicher: Obwohl Hermine sich seltsam verhält, finden die Ärzte in der Tierklinik nichts. Als der Vierbeiner jedoch zu Lou flüchtet, wird einiges klar: Der Hund will nicht mit nach Mexiko. Traurig nehmen Elyas und Bella nicht nur Abschied von Victoria und Till (Francesco Oscar Schramm, 20), sondern auch von Hermine.
In den Scherben des Halbmond-Sterns findet Carla den Schlüssel zu Katharinas Kiste. Darin befinden sich Liebesbriefe von Leonard. Doch dahinter verbirgt sich ein dunkles Geheimnis.
Es wird also sicher wieder spannend. Ab dem 12. Januar laufen die Folgen von "Rote Rosen" wie gewohnt immer von Montag bis Freitag um 14.10 Uhr im Ersten.
Titelfoto: NDR