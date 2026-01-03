"Rote Rosen": Diese Highlights erwarten Zuschauer nach der Winterpause

Lüneburg - Wie geht es weiter? Diese Frage stellen sich derzeit die Fans der beliebten ARD-Telenovela " Rote Rosen ". Denn diese ist bis zum 12. Januar in der Winterpause und so lange müssen sie auf eine neue Folge warten. TAG24 weiß, wie es danach weitergeht.

Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) fiebert Daniels (Daniel Fritz, 41) Rückkehr entgegen, um ihm zu sagen, dass Jess das Baby behalten will. © NDR

Nach der wochenlangen Abstinenz läuft Folge 4266 von "Rote Rosen" am Montag, dem 12. Januar, zur gewohnten Uhrzeit um 14.10 Uhr im Ersten.

Dabei geht es zunächst um die bevorstehende Abreise von Bella (gespielt von Alessia Mazzola, 25) und Elyas (Mehmet Daloglu, 29) nach Mexiko. Kurz bevor es dazu kommt, lädt Victoria (Caroline Schreiber, 63) zu einem Familienessen ein - samt großer Überraschung. Der Abend verläuft prima, bis es Hündchen Hermine schlecht geht. Fällt der Abflug etwa ins Wasser?

Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) kann die Rückkehr von Daniel (Daniel Fritz, 41) kaum erwarten. Sie will ihm endlich sagen, dass Jess (Juana Nagel, 29) das Baby behalten will. Doch zunächst kommt es mit Jonas (Patrick Schlegel, 34) zum Streit. Als er sie jedoch im Streit mit Victoria erlebt, revidiert er seine Meinung.

Durch Zufall entdeckt Britta (Jelena Mitschke, 47) Carla (Maria Fuchs, 50) bewusstlos am Boden. Sie gibt ihrer Freundin den dringenden Rat, ihre Wechseljahressymptome ernst zu nehmen. Doch Carla bleibt stur und vertieft sich stattdessen in die Suche nach dem Schlüssel zu Katharinas Kiste. Nachdem Britta frustriert den mysteriösen Halbmond-Stein zu Boden geworfen hatte, macht Carla eine erstaunliche Entdeckung.

Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) macht die Affäre von Julius (Jan Stapelfeldt, 43) zu seinem großen Ärger in ihrem Podcast zum Thema. Dadurch merkt er allerdings, wie sehr er Gefühle für Richard (Florian Odendahl, 51) entwickelt hat.