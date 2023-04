"Rote Rosen": Diese Serienfigur stirbt völlig überraschend

Simon (Thore Lüthje) steht die Trauer über den Tod seines Vaters ins Gesicht geschrieben. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Es ist lange her, seit der Vater von Simon (Thore Lüthje, 30) und Charlotte (Malene Becker, 28) einen Auftritt in der beliebten Nachmittagsserie aus Lüneburg hatte. Nur in fünf Folgen Ende 2020 und Anfang 2021 spielte er überhaupt mit. Zuletzt war im Juli in einer Episode seine Stimme zu hören, danach wurde nur über ihn geredet, er aber nie gezeigt.

Wie die ARD-Wochenvorschau verrät, stirbt Peter bei einem Unfall auf dem Weg zu seinen beiden Kindern. Zuvor hatte er im Hintergrund dafür gesorgt, dass Charlotte die Zusage von der Hamburger Modeschule bekommen hat und nicht aufgrund ihres Könnens. Deswegen sind beide Dahlmann-Kinder sauer.

In seiner Wut über das Verhalten seines Vaters ruft Simon ihn an, erwischt aber nur seinen Anrufbeantworter. Dort lässt er seinen ganzen Frust raus. Danach beschließen die Geschwister, dass die gemeinsam mit Peter reden wollen.

Das tödliche Unglück macht ihnen einen Strich durch ihren Plan und schockiert beide.