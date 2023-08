"Rote Rosen": Dilay fühlt sich übergangen und findet Trost bei Simon

Mit allen Mitteln will Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) den Klima-Kongress ins "Drei Könige" holen. Dafür will sie sogar den Organisator Robin McClusky anbaggern. Als Jorik (Remo Schulze, 35) das mitbekommt, macht er eifersüchtig heftige Vorwürfe.

Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) will näher an seinen Sohn herankommen. Von Britta (Jelena Mitschke, 45) erhält er den Rat, sich mehr mit den Themen Klimaschutz und Umweltzerstörung auseinanderzusetzen. Doch als er das tut, gibt Joe (Naiher Zerisenay, 13) ihm und seiner Generation die Schuld am Klimawandel. Mit einem Ausflug in die Natur will Hendrik die Gemüter wieder ein wenig beruhigen.

Die "Rote Rosen"-Folge "Untergeschoben" (3812) läuft am Donnerstag, dem 24. August 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.