"Rote Rosen": Haben Anette und Ralf überhaupt noch eine Chance?

Lüneburg - Ob das so eine gute Idee war? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " nimmt das Liebeswirrwarr zwischen Ralf (gespielt von Hardy Krüger junior, 55) und Anette (Sarah Masuch, 45) kein Ende.

Anette (Sarah Masuch, l.) warnt Ralf (Hardy Krüger, r.) dünnhäutig vor, dass Carla von dem Kuss weiß. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, kommt Anette ihrem gekränkten Ex Malte (Marcus Bluhm, 57) einen Schritt zuvor und beichtet Carla (Maria Fuchs, 48) den Kuss zwischen ihr und Ralf.

Damit erfährt Carla auch den eigentlichen Grund für die Trennung von Ralf. Sie ist zwar zutiefst getroffen, bleibt aber professionell. Anette darf weiterhin im "Carlas" arbeiten.

Einmal in Fahrt legt Anette vor Ralf ihr Geständnis ab und will zunächst auf Abstand gehen. Im Gespräch mit Marvin (Maurice Pawlewski, 25) gibt Ralf zu, dass er sich in Anette verliebt hat. Marvin kann sich das alles nicht länger mitansehen und bittet Anette, ihrem Vater eine Chance zu geben.

Silke (Anna Bardorf, 57) setzt große Hoffnungen in das Vorstellungsgespräch von Gabi (Annette Wunsch, 58) und träumt von einer gemeinsamen Zukunft in Lüneburg. Doch dann kommt alles anders. Gabi bekommt die Möglichkeit, nach Norwegen zu gehen, und bittet Silke, sie für ihren nächsten Job zu begleiten. Wie entscheidet sie sich?