"Rote Rosen": Hendrik stellt Britta die Frage aller Fragen

Lüneburg - Bei der ARD-Telenovela " Rote Rosen " bahnt sich in der kommenden Woche eine Hochzeit an – natürlich nicht, ohne dass es holprig wird.

Hendrik (Jerry Kwarteng) macht Britta (Jelena Mitschke) einen Antrag. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Wie die ARD-Wochenvorschau verrät, macht Hendrik (gespielt von Jerry Kwarteng, 46) Britta (Jelena Mitschke, 45) endlich einen Antrag. Sie antwortet auf seine Frage, ob sie ihn heiraten will, mit "Ja". Sofort beginnen die beiden mit den Planungen für die Trauung.

Dabei stellt sich heraus, dass das Paar unterschiedliche Vorstellungen hat. Brittas Traum ist es, die Hochzeit in kleinem Kreis in der Lüneburger Heide zu feiern. Hendrik hat eine andere Vision: Er möchte am Strand getraut werden – in Sri Lanka.

Schlussendlich willigt Britta ein und ihr zukünftiger Mann soll seine Idee umsetzen dürfen, auch wenn sie selbst nicht überzeugt davon ist. Nach und nach freundet sie sich allerdings mit der Idee an.

Welcher Lüneburger heiratet schon in Sri Lanka?