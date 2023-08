"Rote Rosen": Jorik benötigt die Hilfe von Amelie, doch die lässt ihn eiskalt abblitzen

Jorik (Remo Schulze, l.) erklärt unter Druck, warum Amelie keine Option für Hennis Betreuung ist. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat der allerdings ein Anliegen an seine Ex. Weil seine Mutter Silke (Anna Bardorf, 57) eine Zeit lang weg ist, fragt Jorik Amelie, ob sie in der Zeit auf seine Tochter Henriette (Jonna Weidner, 6) aufpassen kann. Ihre Reaktion ist jedoch eindeutig: Amelie lehnt ab. Ihr Stolz ist nach der Trennung noch zu verletzt.

Da mischt sich Johanna (Brigitte Antonius, 90) ein. Sie appelliert zum einen an Amelies Familiensinn, zum anderen spricht zu mit Jorik und prophezeit ihm, dass die Beziehung zwischen ihm und Amelie noch längst nicht vorbei sei.

Anette ist auf sich alleine gestellt. Nach ihrem Geständnis wenden sich alle Freunde von ihr ab. Sie fühlt sich einsam und isoliert. Dies wird noch deutlicher, als Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) und Tina (Katja Frenzel, 49) aus Österreich zurückkehren.

Anette versucht alles, um den Kontakt wieder herzustellen und geht vorsichtig auf die beiden zu, doch Tina blockt sofort ab. Aufgrund ihrer eigenen Situation darf sie keinen Stress an sich heranlassen. Daher will sie keinen Kontakt mehr zu Anette haben.