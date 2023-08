"Rote Rosen": Jorik ist in großer Sorge, seine Tochter ist verschwunden!

Lüneburg - Die Trennung hat Folgen! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist die Zukunft zwischen Jorik (gespielt von Remo Schulze, 35) und Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) eigentlich geklärt.

Anette (Sarah Masuch, 45) befreit sich von ihren Altlasten. Durch den Verkauf der Spedition kann sie ihre finanziellen Probleme lösen. Ihr fällt eine große Last von den Schultern.

Jorik macht sich schwere Vorwürfe und gerät zu allem Überfluss deswegen auch noch mit seiner Ex-Partnerin in Streit. Amelie hat nun aber endgültig die Schnauze voll und zieht die Reißleine. Sie macht Jorik unmissverständlich klar, dass sie zusammenhalten und als Freunde funktionieren müssen - vor allem für Henni! Aber bekommen sie das auch hin?

Wie in der Vorschau zu sehen ist, verschwindet Henriette (Jonna Weidner, 6) allerdings, als sie zufällig mitbekommt, dass sich ihr Vater und Amelie getrennt haben.

Doch für seine Tochter wollen sich die beiden am Riemen reißen und weiterhin Freunde bleiben.

Marvin (Maurice Pawlewski, 25) ist sauer auf sich. Ihm setzt es zu, dass er seinen Halbbruder Tammo (Tim Valerian Alberti, 21) so verletzt hat. Er beschließt daher, dass er erstmal bei ihm bleiben kann. Allerdings fällt es ihm sichtbar schwer, seinen Halbbruder so nah, an sich heranzulassen.

Letztlich nimmt er aber all seinen Mut zusammen und geht auf die Idee von Tammo ein: Gemeinsam machen sie eine Fahrradwerkstatt auf.

Die "Rote Rosen"-Folge "Entlassung" (3810) läuft am Dienstag, dem 22. August 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.