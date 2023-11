"Rote Rosen": Kann Malte tatsächlich wieder entkommen?

Lüneburg - Was hat er nur vor? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " zieht sich die Schlinge um Malte (gespielt von Marcus Bluhm, 57) immer weiter zu.

Malte (Marcus Bluhm, 57) hat Ralf eine falsche Fährte gelegt und ist auf der Flucht. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, gelingt ihm aber während eines Feueralarms im Hotel die Flucht. Zu seinem Ärger muss er die Diamanten zurücklassen.

Ralf hat immer noch die Hoffnung, die Edelsteine zu finden und vermutet sie im Hotelzimmer. Doch Malte ist wieder einmal einen Schritt schneller und legt seinem Widersacher eine falsche Fährte. Schafft er es tatsächlich wieder zu entkommen?

Die Entscheidung von Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) sorgte bei Silke (Anna Bardorf, 57) für Empörung. Wenig später entschuldigt sich Silke aber für ihre Reaktion und die beiden Frauen versöhnen sich wieder.

Die Harmonie hält aber nicht: Silke ist fest entschlossen, Jorik (Remo Schulze, 35) und Henriette (Jonna Weidner, 6) in ihre neue Heimat nach Avignon zu begleiten. Amelie ist davon alles andere als begeistert.

Simon (Thore Lüthje, 30) plant, die Produktion von "Fair Underwear" nach Lüneburg zu holen. Das passt Ceyda (Renan Demirkan, 68) aber mal so gar nicht. Sie will die Jobs der Näherinnen in Mettmann retten. Bei Simon hinterlässt der Streit Spuren, er bekommt einen Migräneanfall.