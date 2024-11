"Rote Rosen": Klaas macht Jördis eine magische Liebeserklärung

Lüneburg - Haben sie tatsächlich noch eine Chance? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" rückt der Abschied von Jördis (gespielt von Diana Staehly , 46) immer näher. Sie will eine Expeditionsreise durch Botswana antreten.

Klaas (Sebastian Deyle) gelingt eine magische Liebeserklärung an Jördis (Diana Staehly). © NDR

Wie in der Vorschau jedoch zu sehen ist, ist Klaas (Sebastian Deyle, 46) fest entschlossen, trotz Trennung um sie zu kämpfen. Für sie kommt diese Einsicht nur zu spät, sie hat schon längst mit der Beziehung abgeschlossen und will sich in Ruhe auf ihre bevorstehende Reise konzentrieren.

Auch wenn Klaas ihren Wunsch akzeptiert, unternimmt er noch einen letzten Versuch, um ihr seine Liebe zu gestehen. Dafür lässt er sich von Jenny (Luzie Buck, 41) in die Welt der Zauberei einführen. Schließlich will er Jördis mit einem großen Effekt überraschen. Mit der Hilfe von Leyla (Alinda Yamaci, 21) gelingt ihm eine magische Liebeserklärung. Aber auch mit Erfolg?

Ja! Jördis ist von der Zaubereinlage beeindruckt, schließlich gestehen sich beide ihre Liebe. Es gibt nur ein Problem: ihre geplante Afrika-Reise.

Bis es so weit ist, wollen Jördis und Klaas die gemeinsame Zeit aber so gut es geht nutzen und es sich schön machen. Der Abschiedsschmerz wird noch früh genug kommen, lautet ihr Motto. Denn eines ist auch klar, Klaas möchte ihr auf keinen Fall die Freude auf ihre Traumreise nehmen.