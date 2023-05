"Rote Rosen": Malte kann sich an nichts mehr erinnern

Lüneburg - Werden sie doch noch ein Paar? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist die Situation zwischen Jorik (gespielt von Remo Schulze, 34) und Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) verzwickt. Eigentlich lieben sie sich, doch irgendwie stehen sie sich selbst im Weg.

Malte (Marcus Bluhm, 57, l.) quält die fehlende Erinnerung und es zerreißt ihn, wie sehr er Anette (Sarah Masuch, 44) mit seinen Anschuldigungen verletzt hat. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, öffnen Jorik die Gala-Vorbereitungen noch einmal die Augen. Er entwickelt immer mehr Gefühle für Amelie. Dabei hatte sie ihm doch bereits klargemacht, dass genau das nicht passieren darf.

Jorik fasst daher all seinen Mut zusammen und gesteht Amelie trotzdem seine Gefühle und dass er sich in sie verliebt habe. Zudem sagt er ihr geradeaus zu, dass es ihr genauso gehe.

Nach der Trennung von Malte (Marcus Bluhm, 57) versucht Anette (Sarah Masuch, 45), ihr Leben neu zu ordnen. Dabei wird ihr bewusst, wie sehr sie die richtige Entscheidung getroffen hat und nichts mehr mit Malte zu tun haben will. Selbst als er ihr eine Liebeserklärung macht, reagiert sie unterkühlt.

Genau in dieser Gefühlslage setzt Ralf (Hardy Krüger junior, 54) Anette in einem Gespräch allerdings so sehr unter Druck, dass es fast aus ihr herausplatzt. Um ein Haar hätte sie den Staatsanwalt über Maltes Machenschaften informiert.