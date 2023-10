"Rote Rosen": Malte sorgt dafür, dass Carla die Gäste fernbleiben

Lüneburg - Jetzt wird gedroht! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " kann sich Carla (gespielt von Maria Fuchs, 48) nach ihrem Streit mit Ralf (Hardy Krüger junior, 55) versöhnen.

Malte (Marcus Bluhm, 57) diskreditiert Carla (Maria Fuchs, 48) übers Heideecho und die Gäste im Carlas bleiben aus. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, kann sie sogar die Staatsanwaltschaft davon überzeugen, die Anklage wegen Weinbetrugs gegen sie fallen zu lassen. Die Freude darüber währt aber nur kurz.

Denn Malte (Marcus Bluhm, 57) diskreditiert Carla über das "Heideecho", sodass die Gäste dem "Carlas" fernbleiben. Ralf hat daraufhin die Schnauze voll und gerät mit Malte erneut aneinander. Dabei droht Malte ihm. Er schwört, Ralf fertigzumachen.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) steckt in der Zwickmühle. Auf der einen Seite will sie nach Frankreich fahren und ihrem Bruder Christian helfen. Der hat sich beide Arme gebrochen, hat aber auch einen Großauftrag an der Backe.

Auf der anderen Seite würde sie dadurch aber die Hochzeit von Britta (Jelena Mitschke, 45) verpassen. Jorik (Remo Schulze, 35) hilft ihr aus der Patsche und übernimmt den Auftrag ihres Bruders. Amelie ist sichtlich gerührt davon und macht Jorik eine Liebeserklärung.

Marvin (Maurice Pawlowski, 25) ist zutiefst enttäuscht. Sein ehemaliger Zellengenosse Stevie (Daniel Wittmann, 30) hat sich mit dem Geld der Zweiten Chance vom Acker gemacht. Als er ihn findet, stellt er ihn zur Rede. Endlich kann Stevie das Engagement und die Unterstützung von Anette (Sarah Masuch, 45) annehmen.