"Rote Rosen": Marvin wird der Boden unter den Füßen weggezogen

Lüneburg - Ein harter Schlag! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " startet Marvin (gespielt von Maurice Pawlewski, 25) gerade mit der mobilen Fahrradwerkstatt durch. Endlich hat er mal eine Perspektive in seinem Leben.

Marvin (Maurice Pawlewski, l.) merkt in seiner Begeisterung für sein neues Projekt nicht, dass Gunter (Hermann Toelcke, r.) sich Gesellschaft wünscht. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, läuft das gemeinsame Geschäft mit seinem Halbbruder Tammo (Tim Valerian Alberti, 21) gut an. Er hat sogar das Angebot von seinem Vater Ralf (Hardy Krüger junior, 55) angenommen und zieht die Sache mit dem Führerschein voll durch.

Die Freude währt allerdings nur kurz. Tammo hat im Internet Daria kennengelernt. Nach einem Treffen beschließt er sogar, zu ihr nach Cottbus ziehen zu wollen. Marvin zieht die Entscheidung den Boden unter den Füßen weg. Wieder einmal wird er verlassen.

Nach seiner Rückkehr nach Lüneburg fühlt sich Gunter (Hermann Toelcke, 70) völlig fehl am Platz. Noch immer vermisst er Dörte. In seiner Trauer und Einsamkeit wendet er sich an Merle (Anja Franke, 58) und gesteht ihr in einer Mail seine Gefühle.

Doch das ist noch nicht alles! Im Hotel wird Gunter weiterhin von Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) genervt, die ihn weiterhin bittet, ihren Vater zu spielen. Gunter hat auf dieses ganze Theater aber wenig Lust, jedoch lässt Amelie einfach nicht locker. Immerhin geht es um den Schulplatz von Henni (Jonna Weidner, 6).