"Rote Rosen": Richards perfide Intrige hat Erfolg, doch damit hat er nicht gerechnet
Lüneburg - Seine Intrigen haben Erfolg! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" spinnt Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) sein perfides Netz gegen seine eigene Mutter weiter. Dabei lockt er Victoria (Caroline Schreiber, 63) in eine Falle.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, nutzt Richard dafür die städtischen Hürden für den Emilia-Kaiser-Tower geschickt aus und treibt so die Baukosten in die Höhe. Sein Plan geht auf, vor allem als Investor Sören Johansson die Umbenennung verlangt. Victoria ist geschockt, ihr Traum, Emilia ein Denkmal zu setzen, liegt in Trümmern.
Mit der Intrige will Richard seine Mutter dazu drängen, die Emka in eine AG umzuwandeln. So könnte auch der Tower seinen Namen behalten. Victoria ist allerdings zu stolz, um ihrem Sohn gegenüber Eigengeständnisse zu machen und lehnt das Projekt ab.
Als sich jedoch Daniel (Daniel Fritz, 41) für das Gebäude einsetzt, knickt Victoria ein. Sie gibt die Kontrolle über die Emka, die fortan als AG geführt wird, ab - und der Tower wird gebaut.
Richards Coup scheint geglückt, auf den ersten Blick. Sein Triumph währt nur kurz: Denn Victoria will Julius (Jan Stapelfeldt, 43) in den Aufsichtsrat holen, damit er Richard kontrollieren kann. Julius genießt seine neue Machtrolle, was Richard prompt zu spüren bekommt.
Nebenbei kämpft Victoria noch immer mit dem Verlust von Bella (Alessia Mazzola, 25). Um sie mehr an sich zu binden, bietet sie ihr einen Posten im Aufsichtsrat der Emka an. Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) will ihr das ausreden, versteht dann aber die Beweggründe ihrer Mutter.
"Rote Rosen": Richard bekommt von Julius klar die Grenzen aufgezeigt
Nach dem Abschied ihrer Enkelin versucht Victoria ihren Alltag auf die Reihe zu kriegen, doch das gelingt ihr nicht. Lou unterbreitet ihr den Vorschlag, zu Bella nach Mexiko zu reisen. Als Richard davon erfährt, wittert er seine Chance auf den Chef-Posten der Emka. Doch die Enttäuschung folgt auf dem Fuße.
Denn Lou übernimmt den Posten während Victorias Abwesenheit. Die Entscheidung kommt allerdings weder bei Richard noch bei Daniel gut an. Während Richard sich zurückgesetzt fühlt, wirft Daniel Lou vor, mit der Arbeit vor ihren fehlenden Gefühlen für das Kind wegzulaufen.
Als Julius sich bei der Emka einarbeiten will, will Richard ihn unterstützen - mit dem Plan, ihn in seinem Sinne zu manipulieren. Er hat aber nicht damit gerechnet, dass Julius ihm Grenzen setzt.
Wie das aussieht und wie Richard damit umgeht, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR