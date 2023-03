"Rote Rosen": Simon gerät in den Fokus der Lüneburger Unterwelt

Lüneburg - Vertraut er ihrem Instinkt? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist Simon (gespielt von Thore Lüthje, 30) weiterhin fest entschlossen, die Flamingo-Bar zu übernehmen.

Simon (Thore Lüthje, 30) will den Flamingo-Club pachten und ignoriert Dilays (Ideal Kanal, 26) Warnungen, dass er sich damit in die Schusslinie der Lüneburger Halbwelt begibt. © NDR/ ARD/ Studio Hamburg Serienwerft

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Dilay (Ideal Kanal, 26) davon wenig begeistert und warnt Simon vor diesem Schritt. Mit der Pacht bringe er sich in Gefahr und in die Schusslinie der Lüneburger Halbwelt.

Simon nimmt die Warnung von Dilay allerdings nicht ernst und unterstellt ihr sogar, dass sie ihm nur Angst machen wolle, damit er von seinen Plänen zurücktritt.

Kurze Zeit später wird Simon überfallen. Zwar kann Dilay ihm helfen, doch bei der Tat wurde ihr die Dienstwaffe geklaut.

Bei seiner Suche nach Baustellenmaterial landet Jorik (Remo Schulze, 34) bei Gunter (Hermann Toelcke, 69). Und wie der Zufall so will, hat Gunter noch viel mehr für Jorik parat. Er bietet ihm kurzerhand den Job als Haustechniker im Hotel an. Als Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) davon erfährt, fällt sie aus allen Wolken.

Nach dem Rausschmiss ist Gunter immer noch auf der Suche nach Marvin (Maurice Pawlewski, 24), um sich bei ihm zu entschuldigen. Und, weil er ihm sein Geld geben will. Doch ohne Erfolg. Marvin indes irrt durch Lüneburg und sucht einen Schlafplatz. Zu seinem Glück läuft ihm Charlotte (Malene Becker, 29) über den Weg und rettet ihn.