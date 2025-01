"Rote Rosen": Till sieht rot, als er Noah vorm Auto sieht und gibt Gas

Lüneburg - Es geht zur Sache! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " wird noch immer der Schuldige für den tödlichen Unfall gesucht. Als Hauptverdächtiger gilt bislang Noah (gespielt von Jan Liem, 36), gegen den die Polizei wegen Fahrerflucht mit Todesfolge ermittelt. Auf einer Party kommt es nun zum Eklat.

Noah (Jan Liem, 36, l.) sucht nach der Prügelei das Gespräch mit Till (Francesco Oscar Schramm, 19). Es scheint zunächst so, als ob Noah mit seinen Worten zu ihm durchdringt. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, erfährt Toni (Sarah Buchholzer, 25), dass eine Wildkamera von Bauer Knut (Yared Dibaba, 55) im Wald den Unfallhergang aufgezeichnet hat. Gemeinsam mit Noah macht sie sich auf die Suche, aber ohne Erfolg. Enttäuscht darüber lässt Noah seinen Frust an ihr aus.

Nach dem Ausraster fordert Toni von Noah eine Entschuldigung für sein unmögliches Verhalten ein. Der braucht aber eine Weile, bis er versteht, was er an ihr hat. Schließlich geht Noah einen Schritt auf Toni zu.

Bella (Alessia Mazzola, 25) organisiert in der WG eine Gaming-Party, doch dort kommt es zum Eklat. Till (Francesco Oscar Schramm, 19) sieht in Noah den Unfallverursacher, der seine Mutter auf dem Gewissen hat. Unvermittelt greift er ihn an. Noah muss einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Das einzige Beweismittel für seine Unschuld, sein Auto, wurde vernichtet.

Toni kann Noah nach der Prügelei überzeugen, dass Gespräch mit Till zu suchen. Zunächst mit Erfolg, Till scheint Noahs Worten Glauben zu schenken, sein Chatkumpel Marcel stachelt ihn jedoch weiter gegen den Arzt auf. Zur Vorbereitung auf eine Fahrstunde setzt sich Till hinter das Steuer von Arthurs (Vivian Frey, 43) Auto. Als Noah über die Straße geht, tritt er plötzlich aufs Gaspedal.