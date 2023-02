"Rote Rosen": Tina hat nach der Tumor-Diagnose große Angst

Lüneburg - Sie hat große Angst! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat Tina (gespielt von Katja Frenzel, 48) eine Hiobsbotschaft erhalten. Statt schwanger zu sein, hat sie einen Tumor in der Gebärmutter.

Nach ihrem Hochzeitstraum mit Bernd (Tim Olrik Stöneberg, 49) beschließt Sandra (Theresa Hübchen, 51), ihrem aktuellen Partner Mathias (Makke Schneider, 48) davon nichts zu erzählen. Stattdessen ist sie wütend, dass Bernd sie so verwirrt hat.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, raten Britta (Jelena Mitschke, 45) und Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) ihr, sich operieren zu lassen. Tina fürchtet allerdings, dass sie anschließend unfruchtbar sein könnte. Zudem fehlt ihr die Unterstützung von Ben (Hakim-Michael Meziani, 55).

Auch wenn es unabsichtlich war, hatte der ungewollte Sabotageakt mit dem ausgelösten Kurzschluss von Anette (Sarah Masuch, 44) einen enormen Schaden bei der Konowski-Logistik hinterlassen. Die Lieferkette stand für einen Tag still.

Hansen von Dorado war darüber nicht erfreut und so sauer auf Konowski, dass er ihm den Auftrag entzog. Stattdessen bekam Anette doch noch den Zuschlag. Damit ist die Spedition Roth gerettet.

Die "Rote Rosen"-Folge "Eine Freundin an der Seite" (3723) läuft am Montag, dem 27. Februar 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD Mediathek schauen.