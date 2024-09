"Rote Rosen": Valerie treibt ihren perfiden Plan auf die Spitze

Lüneburg - Sie lässt nicht locker! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " macht sich Valerie (gespielt von Maike Johanna Reuter , 35) weiterhin an Klaas ( Sebastian Deyle , 46) an und lässt nichts unversucht, um in seiner Nähe zu sein. Schließlich ist er der Vater ihres ungeborenen Babys .

Spontan schlägt Valerie (Maike Johanna Reuter) Klaas (Sebastian Deyle) vor, bei ihm einzuziehen. Klaas ist völlig perplex ... © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, provoziert sie sie einen erneuten Streit mit ihrer Schwester Franka (Birthe Wolter, 42). Geschickt nutzt Valerie diesen als Vorwand, um bei ihr auszuziehen und um Klaas vorzuschlagen, ob sie nicht bei ihm einziehen könne.

Um ihre Ziele zu erreichen, ist ihr jedes Mittel recht. So erfährt Valerie auch, dass Klaas bereits ein Kind verloren hat. Sie kann ihm also genau das geben, was Jördis (Diana Staehly, 46) nicht kann. Damit Valerie in seine Nähe kommt, täuscht sie einen Schwächeanfall vor und lässt sich von Klaas umsorgen. Selbst Jördis hat nun Mitleid mit ihr und verzichtet auf einen gemeinsamen Abend mit ihrem Liebsten.

Der Plan von Valerie scheint aufzugehen, doch Klaas möchte nicht auf die traute Zweisamkeit verzichten. Er bittet ausgerechnet Franka, bei ihrer Schwester zu bleiben. Doch es kommt noch dicker für Valerie!

Klaas findet heraus, dass sie in seinen Papieren gewühlt hat. Er wirft sie hochkant raus! Und natürlich bekommt sie auch von Franka die Meinung gegeigt. Valerie hat genug. Sie will nicht, dass sich Franka länger in ihr Leben einmischt, und sucht eine neue Herausforderung: Ben (Hakim-Michael Meziani, 56) soll Franka für Geld schwängern. Beide sind entsetzt.