"Rote Rosen": Verlässt Charlotte die Telenovela?

Lüneburg - Der nächste Abgang bei " Rote Rosen " deutet sich in der kommenden Woche an. Doch wird Charlotte (gespielt von Malene Becker, 28) die ARD-Telenovela wirklich verlassen?

Die Beziehung zwischen Marvin (Maurice Pawlewski, links) und seinem Vater Ralf (Hardy Krüger jr.) ist sehr kompliziert. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Wie die Wochenvorschau verrät, ist ihre Bewerbung an der Londoner Modeschule von Erfolg gekrönt. Dabei hat sie gerade mit ihrem Bruder Simon (Thore Lüthje, 30) Zukunftspläne geschmiedet. Das Erbe der beiden Geschwister nach dem Unfalltod ihres Vaters Peter Dahlmann (Thomas Bestvater, 64) wollten die Geschwister in ein eigenes Modellabel stecken und ein Start-up gründen.

Zwar hat Simon erst Bedenken, doch die verschwinden, als ihm klar wird, dass er im "Carlas" nur sehr begrenzt Karriere machen kann. Also willigt er ein – und beginnt hochmotiviert. In diese Situation bekommt Charlotte die Zusage von einer der renommiertesten Modeschulen in London. Ihre Freude darüber ist groß.

Simon kann sich dagegen nicht für sie freuen. Er denkt an das gemeinsame Start-up. Was soll daraus werden? Auch ihr Freund Marvin (Maurice Pawlewski, 24) zieht sich wegen seiner Probleme mit seinem Vater Ralf (Hardy Krüger jr., 55) zurück.