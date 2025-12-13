"Rote Rosen": Carla lüftet das Geheimnis der mysteriösen Holzkiste
Lüneburg - Es wird mysteriös! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" entdeckt Carla (gespielt von Maria Fuchs, 50) auf dem Dornenhof eine vergrabene Holzkiste. Doch dann folgt ein großer Schock.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, will Carla nichts von ihren Wechseljahren wissen. Sie vermutet sogar eine Schwangerschaft als Ursache, doch nach einem negativen Test muss sie die Wahrheit akzeptieren.
Ihr Glaube an Geister auf dem Dornenhof lebt jedoch weiter. Mit einer Wünschelrute entdeckt Carla eine uralte vergrabene Holzkiste, aber die ist verschlossen.
Auf dem Kästchen entdeckt sie die Buchstaben K.S., sie ist sich sicher, dass dahinter die Initialen der magischen Katharina stecken. Carla will die Kiste auch ohne Schlüssel öffnen.
Auf der Suche danach vergisst sie allerdings einen Termin bei ihrer Gynäkologin. Britta (Jelena Mitschke, 47) ist stinksauer und hat genug. Es kommt zum Streit. Carla hingegen flieht vor ihren Wechseljahren und sucht in der Geschichte der geheimnisvollen Katharina nach Ablenkung. Britta hält davon nicht viel.
Allerdings macht Carla eine schockierende Entdeckung: Katharina wurde als Hexe verbrannt. Bei einem Fest glaubt sie, die Gestalt einer mysteriösen Person zu sehen und folgt ihr.
"Rote Rosen": Carla ignoriert ihre Wechseljahre und flüchtet
Durch Zufall findet Britta Carla - bewusstlos! Sie fordert ihre Freundin auf, die Symptome ihrer Wechseljahre endlich ernst zu nehmen.
Doch Carla bleibt stur und sucht lieber weiterhin nach dem Schlüssel der Kiste. Aus Frust wirft Britta den mysteriösen Halbmond-Stein zu Boden, da macht Carla eine Entdeckung.
Unter den Scherben liegt der Schlüssel zur Kiste. Der Inhalt verblüfft noch mehr. Darin befinden sich Liebesbriefe von Leonard. Hinter der romantischen Geschichte verbirgt sich aber ein dunkles Geheimnis. Gemeinsam tauchen Britta und Carla nun in die Vergangenheit ein, um den Namen der zu Unrecht verurteilten Katharina Schönbuch reinzuwaschen.
Im Jubel über das Ende ihrer Krebserkrankung übersieht Carla einen Hinweis auf den Schatz von Katharina.
Worum es sich dabei handelt, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR