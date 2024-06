"Rote Rosen": Wer ist die neue Unbekannte?

Luzie Buck (41) wird bei "Rote Rosen" als Schauspielerin gehandelt. (Archivbild) © IMAGO / VISTAPRESS

Wer gehört zum neuen Cast in Staffel 23? Der Instagram-Kanal der Telenovela gibt bekannt, dass es nach der Sommerpause turbulent weitergeht.

Und das nicht nur in der neuen Staffel, sondern auch am Set. Denn nach der Auflösung des ersten Rätsels gibt es jetzt ein weiteres Video, das die Fans zum Knobeln aufruft. Also, wer ist neu dabei?

Die Schauspielerin, die verschwommen erkennbar ist, gab einige Details von sich preis.

"Hallo liebe 'Rote Rosen'-Fans. Ich bin neu im Cast und vielleicht erratet ihr ja, wer ich bin", eröffnete die Unbekannte das Ratespiel. Zu ihrer Heimat sagt sie: "Ich lebe in Hamburg, der zweitschönsten Hansestadt Deutschlands."

Auch verriet sie, dass sie bis 2010 in einer Fernsehserie mitgespielt hat, in der ein kleiner Terrier die Hauptrolle spielt, und dass sie noch eine zweite große Leidenschaft neben der Schauspielerei hat - die Naturkosmetik.

In den Kommentaren findet man oft den Namen Luzie Buck (41). Und auch bei ihrer Agenturseite ist sie schon bei "Rote Rosen" aufgelistet. Haben die Fans der Serie recht? Die Indizien sprechen für sich.