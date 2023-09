"Rote Rosen": Wie reagiert Simon auf den Hochzeitsantrag von Dilay?

Lüneburg - Bald läuten wieder die Kirchenglocken! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " steht die nächste Hochzeit bevor.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, fällt er aus allen Wolken, sagt aber schlussendlich "Ja". Dilay hat allerdings eine Bitte. Simon soll die Verlobung vorerst für sich behalten, bis ihre Tante Ceyda (Renan Demirkan, 68) davon erfährt.

Tina (Katja Frenzel, 49) will wieder ihrer Leidenschaft, dem Töpfern, nachgehen. Leider fehlt ihr dafür aber der richtige Ort. Die Gärtnerei wäre zwar geeignet, doch für Tina ist sie zu sehr Arbeitsplatz. Sie kann dort nicht abschalten.

Anette (Sarah Masuch, 45) will ihr helfen, doch ihr Verhältnis zu Tina ist noch zu unterkühlt. Dennoch fasst sie all ihren Mut zusammen und bietet Tina ihren Wintergarten an. Wie reagiert Tina auf das Versöhnungsangebot?

Die "Rote Rosen"-Folge "Verplappert" (3832) läuft am Donnerstag, dem 21. September 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.