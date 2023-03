"Rote Rosen": Zwischen Charlotte und Marvin kommt es zum Kuss

Lüneburg - Werden sie das neue Traumpaar? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist das Selbstvertrauen von Charlotte (gespielt von Malene Becker, 29) im Keller. Das führte sogar so weit, dass sie ihren Entwurf samt Kleid nicht zu einer Modenschau einreichen wollte.

Anette (Sarah Masuch, 44) hat keine andere Wahl, sie muss Mitarbeiter entlassen. Doch das setzt ihr dermaßen zu, dass sie einen Nervenzusammenbruch erleidet. Malte (Marcus Bluhm, 57) sieht ihr die Belastung und ihre Verzweiflung an und macht ihr einen Vorschlag. Anette soll ihre Versicherung betrügen. Ob sie sich darauf einlässt?

Und dort bekommt sie mit, wie die berühmte Mode-Journalistin Jana Wintertour nur so von ihrem Kleid schwärmt. Völlig euphorisiert schnappt sich Charlotte Marvin und küsst ihn.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, war das Dilay (Ideal Kanal, 26) egal. Sie führte Charlottes Kleid auf der Modenschau trotz ihrer Absage vor. Weil Marvin (Maurice Pawlewski, 24) sie überreden konnte, sitzt Charlotte sogar im Publikum.

Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) sieht keinen anderen Ausweg, als die Selbstverpflichtung zu unterschreiben: Schließlich will er so schnell wie möglich wieder arbeiten. Als er jedoch wieder in der Klinik ist, hat Silke (Anna Bardorf, 61) große Bedenken. Hat Hendrik mit seinem Medikamentenmissbrauch abgeschlossen?

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) und Jorik (Remo Schulze, 34) landen erneut im Bett. Sie steht aber weiterhin nicht zu ihren Gefühlen und stößt ihn weg. Schließlich ist er nur ihr Mitarbeiter.

Die "Rote Rosen"-Folge "Euphorisiert" (3740) läuft am Donnerstag, dem 23. März 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.