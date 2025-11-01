Schock bei "Rote Rosen": Jess ist schwanger, dabei hatte sie gar keinen Sex

Lüneburg - Ihr Leben wird plötzlich auf den Kopf gestellt! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " will Jess (gespielt von Juana Nagel , 29) ihren Ex-Freund Patrick erreichen, doch als sie in sein neues Versicherungsbüro kommt, findet sie nur einen Zettel mit einer erschütternden Nachricht.

Jess (Juana Nagel, 29) ist fertig mit den Nerven – sie hat nicht nur Liebeskummer, sondern auch noch Ärger mit ihrem Chef. Mit viel Wut im Bauch schreibt sie eine Kündigungsmail an ihren Chef, schickt sie jedoch nicht ab. Glaubt sie jedenfalls … © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Jess mit ihren Nerven am Ende. Neben ihrem Liebeskummer hat sie auch noch Stress mit ihrem Chef. Voller Wut schreibt sie ihre Kündigung, schickt diese aber nicht ab - glaubt sie zumindest.

Nachdem sie die Geschichten von Franka (Birthe Wolter, 44) und Carla (Maria Fuchs, 50) gehört hat, wird Jess deutlich, wie langweilig ihr Leben mit Patrick war. Als sie vor seinem Büro auf Handwerker wartet, erwachen beim Beobachten in ihrem Kopf neue Geschichten.

Ihr bester Freund Jonas (Patrick Schlegel, 34) kann sie überzeugen, die Zeit ohne Job zum Schreiben zu nutzen. Als jedoch eine Zahlungsaufforderung der EmKa reinflattert, verfliegt ihre Leichtigkeit.

Kurz darauf folgt der nächste Schock: Patrick hat sich nach Mallorca abgesetzt und Jess auf dem Pachtvertrag für das Büro sitzen lassen. Victoria (Caroline Schreiber, 63) zeigt keine Einsicht und als Jess das von Elyas (Mehmet Daloglu, 29) erfährt, begreift sie das ganze Ausmaß. Sie erleidet eine Panikattacke.

Um die Pacht bezahlen zu können, braucht Jess auf die Schnelle einen Job. Doch das ist alles andere als einfach. Nachdem sie sich bei Britta (Jelena Mitschke, 47) für einen Buchtipp bedankt, hat sie eine zündende Idee.