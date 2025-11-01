Schock bei "Rote Rosen": Jess ist schwanger, dabei hatte sie gar keinen Sex
Lüneburg - Ihr Leben wird plötzlich auf den Kopf gestellt! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" will Jess (gespielt von Juana Nagel, 29) ihren Ex-Freund Patrick erreichen, doch als sie in sein neues Versicherungsbüro kommt, findet sie nur einen Zettel mit einer erschütternden Nachricht.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Jess mit ihren Nerven am Ende. Neben ihrem Liebeskummer hat sie auch noch Stress mit ihrem Chef. Voller Wut schreibt sie ihre Kündigung, schickt diese aber nicht ab - glaubt sie zumindest.
Nachdem sie die Geschichten von Franka (Birthe Wolter, 44) und Carla (Maria Fuchs, 50) gehört hat, wird Jess deutlich, wie langweilig ihr Leben mit Patrick war. Als sie vor seinem Büro auf Handwerker wartet, erwachen beim Beobachten in ihrem Kopf neue Geschichten.
Ihr bester Freund Jonas (Patrick Schlegel, 34) kann sie überzeugen, die Zeit ohne Job zum Schreiben zu nutzen. Als jedoch eine Zahlungsaufforderung der EmKa reinflattert, verfliegt ihre Leichtigkeit.
Kurz darauf folgt der nächste Schock: Patrick hat sich nach Mallorca abgesetzt und Jess auf dem Pachtvertrag für das Büro sitzen lassen. Victoria (Caroline Schreiber, 63) zeigt keine Einsicht und als Jess das von Elyas (Mehmet Daloglu, 29) erfährt, begreift sie das ganze Ausmaß. Sie erleidet eine Panikattacke.
Um die Pacht bezahlen zu können, braucht Jess auf die Schnelle einen Job. Doch das ist alles andere als einfach. Nachdem sie sich bei Britta (Jelena Mitschke, 47) für einen Buchtipp bedankt, hat sie eine zündende Idee.
"Rote Rosen": Jess eröffnet ihren Buchladen, doch dann folgt der große Schock
Sie will einen Buchladen eröffnen und ist kaum zu bremsen - auch weil Freunde und Familie ihr unter die Arme greifen. Zur Eröffnung sagt Johanna (Brigitte Antonius, 92) samt Signierstunde zu. Kurz darauf kommt es aber zu einem Missverständnis. Das "Heideecho" schreibt in einem Artikel, dass der Laden nicht in drei Monaten, sondern in drei Tagen öffnet. Wie soll Jess das nur schaffen?
Auf die Schnelle versucht sie, in Hamburg ein paar Bücher zu ergattern, während Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) kurzerhand den gesamten Böttcher-Clan zusammentrommelt.
Irgendwie schaffen es alle Beteiligten, das Unmögliche möglich zu machen. Bei ihrer Eröffnungsrede wird Jess aber plötzlich übel, sie muss sich übergeben. Im Scherz spricht Johanna über eine mögliche Schwangerschaft, doch das ist völlig abwegig. Jess hatte gar keinen Sex. Dennoch macht sie einen Test.
Das Ergebnis ist ein Schock: Er ist positiv! Jess geht sofort zu ihrer Frauenärztin und trifft dort, wie schon zwei Wochen zuvor, auf Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45). Schwester Ina ruft Jess mit Frau Mahler auf, sie wird stutzig. Im Spaß sagt Lou, dass sie nicht hoffe, dass die beiden Frauen auch vor zwei Wochen nicht schon verwechselt wurden. Auf einen Schlag wird Jess alles klar.
Was für Folgen die Verwechslung mit sich bringt, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR