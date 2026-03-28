Traumhochzeit bei "Rote Rosen"? So reagiert Franka auf Oves Antrag

Lüneburg - Trennungsschmerz statt Liebesglück? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " genießen Franka (gespielt von Birthe Wolter, 44) und Ove (Ben Blaskovic, 37) ihr Liebesglück, doch plötzlich kommt alles anders als gedacht.

Franka (Birthe Wolter, 44) nimmt strahlend Oves (Ben Blaskovic, 37) Antrag an. © NDR

Zusammen blicken die beiden Turteltauben voller Vorfreude auf einen Ball, eine überraschende Nachricht vom schwedischen Königshof trübt aber ihre Stimmung. Ove wird aufgefordert, direkt nach Paris zu reisen.

Nur wenig später spielt ein Taxi Schicksal und setzt Ove und Franka am falschen Ort ab, prompt nutzen sie die ungestörte Zweisamkeit. Schließlich stellt Ove Franka die große Frage!

Wie in der Vorschau zu sehen ist, nimmt Franka den Heiratsantrag an. Allerdings stellen sich die beiden die Frage, wie ihr gemeinsames Leben aussehen soll.

Nach ihrem Trip kehren Franka und Ove verliebt aus Paris zurück. Lange wollen sie aber nicht in Lüneburg bleiben, Franka will zu Ove nach Stockholm ziehen. Julius (Jan Stapelfeldt, 43) reagiert traurig auf den Entschluss seiner Schwester, die unmittelbar ein Benimmbuch für adlige Kreise von Oves Eltern zugeschickt bekommt.