Traumhochzeit bei "Rote Rosen"? So reagiert Franka auf Oves Antrag
Lüneburg - Trennungsschmerz statt Liebesglück? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" genießen Franka (gespielt von Birthe Wolter, 44) und Ove (Ben Blaskovic, 37) ihr Liebesglück, doch plötzlich kommt alles anders als gedacht.
Zusammen blicken die beiden Turteltauben voller Vorfreude auf einen Ball, eine überraschende Nachricht vom schwedischen Königshof trübt aber ihre Stimmung. Ove wird aufgefordert, direkt nach Paris zu reisen.
Nur wenig später spielt ein Taxi Schicksal und setzt Ove und Franka am falschen Ort ab, prompt nutzen sie die ungestörte Zweisamkeit. Schließlich stellt Ove Franka die große Frage!
Wie in der Vorschau zu sehen ist, nimmt Franka den Heiratsantrag an. Allerdings stellen sich die beiden die Frage, wie ihr gemeinsames Leben aussehen soll.
Nach ihrem Trip kehren Franka und Ove verliebt aus Paris zurück. Lange wollen sie aber nicht in Lüneburg bleiben, Franka will zu Ove nach Stockholm ziehen. Julius (Jan Stapelfeldt, 43) reagiert traurig auf den Entschluss seiner Schwester, die unmittelbar ein Benimmbuch für adlige Kreise von Oves Eltern zugeschickt bekommt.
"Rote Rosen": Franka ist zu spontan für Oves Familie
Ove ist verärgert über das Vorgehen seiner Eltern. Er will nicht, dass Franka sich verbiegt. Die nimmt es aber gelassen, dabei ahnt sie nicht, wie ernst die Angelegenheit ist. Sogar die Podcast-Folgen mit Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) verbietet das Königshaus.
Nebenbei versucht Franka auch noch Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) zu unterstützen. Gemeinsam verbringen die beiden einen geselligen Abend mit Carla (Maria Fuchs, 50) und Britta (Jelena Mitschke, 48) - mit Folgen. Franka färbt sich die Haare grün. Ove macht ihre unberechenbare Spontanität nervös und stellt sofort die Beziehung infrage.
Auch das schwedische Königshaus beäugt Frankas Verhalten mit Argwohn, sie gilt zu wild. Ove möchte daher nicht mit Franka nach Schweden zurück. Da erkennt sie, dass ihr Partner ohne seine Familie und seine Heimat unglücklich werden würde. So treffen sie eine schwere Entscheidung und trennen sich.
Ob diese Entscheidung endgültig ist, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR