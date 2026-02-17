Während Dreharbeiten zu Erfolgsserie: Emmy-Gewinnerin tot im Hotel gefunden!
Athen/Tel Aviv - Schock am Set der AppleTV+-Serie "Teheran": Produzentin Dana Eden (†52) ist während der Dreharbeiten zur vierten Staffel der international erfolgreichen israelischen Fernsehserie tot in ihrem Hotelzimmer in Athen aufgefunden worden.
Die Israelin hielt sich seit dem 4. Februar in der griechischen Hauptstadt auf, da dort neue Folgen des Spionagethrillers gedreht werden.
Wie mehrere israelische Medien sowie die Nachrichtenagentur AFP übereinstimmend berichten, wurde die Leiche von Eden am Sonntagabend in dem Hotel, das sich in der Nähe des Syntagma-Platzes im Zentrum Athens befindet, gefunden.
Laut eines Polizeisprechers wurde eine Autopsie angeordnet. Außerdem werden Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet. Allem Anschein nach handelt es sich bei dem Ableben der 52-Jährigen um Suizid.
Der israelische Kulturminister Miki Zohar (45) würdigte Eden bei X als eine "der wichtigsten und einflussreichsten Produzentinnen" der israelischen Fernsehbranche.
Als sie grade einmal ein Jahr alt war, hatte ihr Vater in ihrem Namen die Produktionsfirma "Dana Productions" gegründet. 1996 stieg sie schließlich selbst in das Unternehmen ein und produzierte ein Jahr später ihre erste TV-Sendung.
Dana Eden gewann für "Teheran" einen Emmy
Es folgten viele weitere Fernsehformate, ihr größter Erfolg sollte aber die Serie "Teheran" (seit 2020) werden, die von einer Mossad-Agentin handelt, die vom israelischen Geheimdienst in die iranische Hauptstadt geschickt wird.
Die Serie erfreut sich bei Fans weit über die Grenzen Israels hinaus großer Beliebtheit, wird von Kritikern gelobt und wurde unter anderem 2021 mit dem wichtigen US-Fernsehpreise Emmy als beste Dramaserie ausgezeichnet.
Normalerweise zieht es die Redaktion von TAG24 vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da es sich aber um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, hat sich die Redaktion für eine Berichterstattung entschieden.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Montage: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP, AGGELOS NAKKAS / AFP