20.000 Österreicher sind schuld: Warum die Formel 1 RTL abblitzen lässt

Köln - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli (19) konnte am vergangenen Sonntag seinen ersten Karriere-Sieg in der Formel 1 feiern. Zu sehen bekamen das aber nur Zuschauer des Pay-TV-Senders Sky - und das, obwohl der Große Preis von China auch im Free TV bei RTL laufen sollte.

Kimi Antonelli (19) gewann den zweiten Grand Prix der Saison in China. © Vincent Thian/AP/dpa

Denn der Kölner Privatsender hat sich mit dem Bezahlsender darauf geeinigt, sieben ausgewählte Rennen - sowie diverse Qualifikationen - der Saison zeigen zu dürfen. Den Start sollte der Grand Prix in Shanghai machen, doch daraus wurde nichts.

Der Grund dafür ist der "Spill-Over"-Effekt, der laut "Bild" eine Rolle gespielt habe. Dieser Effekt ermöglicht es, deutsche Sender auch im Ausland zu schauen.

Und da kommt Nachbarland Österreich ins Spiel, denn Zuschauer in der Alpenregion können die Formel-1-Rennen auf RTL sehen, obwohl die beiden Rechteinhaber ORF und Servus TV eine Menge Geld für die Übertragungen bezahlt haben.

In den vergangenen Jahren sei es jedoch kein Problem gewesen, da es sich nur um rund 20.000 Einwohner handele, die pro Rennen beim Kölner Privatsender einschalten, doch jetzt soll RTL auch potenzielle Werbekunden kontaktiert haben.

Ein No-Go für ORF und Servus TV, die deshalb Beschwerde bei der Formel 1 eingelegt haben sollen.