Sky-Übernahme mit personellen Folgen: RTL stellt Geschäftsführung ganz neu auf

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wenige Tage nach der EU-Freigabe für die Übernahme von Sky Deutschland hat die RTL Group die künftige Geschäftsführung von RTL Deutschland neu aufgestellt.

Von Stella Venohr

Köln/Luxemburg - Wenige Tage nach der EU-Freigabe für die Übernahme von Sky Deutschland hat die RTL Group die künftige Geschäftsführung von RTL Deutschland neu aufgestellt.

RTL hat sich nach der Übernahme von Sky Deutschland auf seiner Führungsebene neu aufgestellt.
RTL hat sich nach der Übernahme von Sky Deutschland auf seiner Führungsebene neu aufgestellt.  © Celine Frohnapfel/dpa

Der 52-jährige RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter soll das zusammengeführte Unternehmen wie bereits angekündigt mit Abschluss der Transaktion als CEO führen, wie das Unternehmen mitteilte.

Mit dem Vollzug der Übernahme, der für den 1. Juni erwartet wird, sollen den Angaben zufolge zudem Elke Walthelm und Michael Radelsberger von Sky Deutschland in die Geschäftsführung berufen werden.

Bereits zum 1. Mai wechselt Julia Kloke als Finanzchefin von der Bertelsmann-Tochter Riverty zu RTL Deutschland.

RTL lässt "Punkt 12"-Bombe platzen: Was wird aus Katja Burkard und Co.?
RTL RTL lässt "Punkt 12"-Bombe platzen: Was wird aus Katja Burkard und Co.?

Gleichzeitig verlassen die bisherigen Manager Ingrid Heisserer und Carsten Schwecke das Unternehmen.

Die neue Führung soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern beider Unternehmen zusammensetzen und die Integration von RTL und Sky vorantreiben.

Stephan Schmitter (52) soll das zusammengeführte Unternehmen als CEO führen.
Stephan Schmitter (52) soll das zusammengeführte Unternehmen als CEO führen.  © Peter Kneffel/dpa

Position im Streaming- und TV-Markt soll ausgebaut werden

Die EU-Kommission hatte die Übernahme am Mittwochabend ohne Auflagen gebilligt. Die RTL Group hatte die Pläne zur Übernahme im Juni 2025 angekündigt.

Ziel ist es, die Position im Streaming- und TV-Markt gegenüber großen internationalen Anbietern zu stärken und das Geschäft mit Abonnements auszubauen.

Titelfoto: Bildmontage: Celine Frohnapfel/dpa, Peter Kneffel/dpa

Mehr zum Thema RTL: