Bundestagswahl im Februar 2025: Dieses Programm plant RTL

Köln - Nach langem Hin und Her hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (66) dazu entschieden, die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen. Das soll nun am 16. Dezember geschehen. Auch der Termin für Neuwahlen steht bereits: Am 23. Februar werden die Bürger einen neuen Kanzler wählen dürfen. Deshalb haben auch die ersten Fernsehsender ihre Planungen für die Wahlkampfberichterstattung vorangetrieben.