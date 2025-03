Buschmann rechnet mit NFL bei RTL ab: "Es ist das, was die Leute heute ankotzt!"

Sportmoderator Frank Buschmann (60, r.) feiert vieles bei RTL ab. In Sachen NFL hätte der Sender vieles anders machen müssen – und einige Chancen liegen lassen. © Jürgen Kessler/dpa

Gut 50 Minuten sitzt er zu diesem Zeitpunkt in der aktuellen Ausgabe des Sport-Podcasts "Between The Lines" seiner ehemaligen RTL-Kollegin und "European League of Football"-Trainerin Nadine Nurasyid (38).



Nach einigen Anekdoten zu seiner Basketball-Vergangenheit und den früheren Jahren als Kommentator landen die beiden Wahl-Münchner – es war zu erwarten – beim Thema NFL in Deutschland. "Komm, wir packen mal alles aus, Nadine", scherzt er plötzlich.

Er könne viele Entscheidungen bei RTL zu diesem Thema nicht nachvollziehen. "Das hätte ein dickes Ding werden können", sagte er beispielsweise in Bezug auf seine Gesprächspartnerin.

Nurasyid wurde beim Lizenz-Wechsel im Premierenjahr als Expertin engagiert – allerdings fast nur für RTL+, statt für das breite Publikum auf dem Hauptsender.

"Und das sage ich nicht, weil das dein Podcast ist." Die Sportwissenschaftlerin kontert mit Humor: "Es geht trotzdem runter wie Öl, mach' ruhig weiter, Buschi." Auch Nationalspielerin Mona Stevens (32) werde zu wenig in den Fokus gerückt.

Die NFL selbst fahre total auf sie ab. "Die ist im RTL-Kosmos unterwegs. Wo findet die statt im RTL-Kosmos? Versteckt irgendwo. Die NFL hat längst kapiert, dass sie mit der was machen können."