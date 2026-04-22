22.04.2026 08:45 Enten-Alarm bei RTL! Vogelmama brütet im Sendezentrum - und Du kannst live dabei sein

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Köln - Eine Entenmutter hat sich das RTL-Sendezentrums in Köln-Deutz ausgesucht, um ihre Jungen auszubrüten. Im Livestream kannst Du dabei sein.

Von Tobias Kremer

Köln - Eine Entenmutter hat sich ausgerechnet die Dachterrasse des RTL-Sendezentrums in Köln-Deutz ausgesucht, um ihre Jungen auszubrüten. Eine Gelegenheit, die sich die TV-Macher nicht entgehen lassen wollen. Auf dem Dach des RTL-Sendezentrums hat sich eine Entenmama eingenistet, um ihre Jungen auszubrüten. (Symbolbild) © Bildmontage: Thomas Banneyer/dpa, Sina Schuldt/dpa Kurzerhand haben die nämlich einen 24-Stunden-Livestream auf YouTube gestartet, auf dem Du rund um die Uhr dabei sein kannst - vom Brüten bis zu dem Moment, an dem die Küken aus ihren Eiern schlüpfen. "Die Entenmama und ihre Jungen werden zu keiner Zeit gestört", verspricht RTL dabei und betont, dass die Kamera "in ausreichendem Abstand" aufgestellt wurde. Darüber hinaus würden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell besondere "entenfreundliche Verhaltensregeln" bestehen, die auf der Dachterrasse eingehalten werden müssten, heißt es weiter.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Banneyer/dpa, Sina Schuldt/dpa