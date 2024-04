Nach Ekel-Fund auf Krebsstation: Das sagen die Kölner Kliniken zur Schock-Doku von RTL

Köln - Die erschreckenden Enthüllungen des Team Wallraff rund um die Hygiene in Kölner Krankenhäusern haben am Freitag bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Nun haben sich die Klinken Köln dazu geäußert.

RTL-Reporterin Larissa war sieben Tage in einem Kölner Krankenhaus als Putzkraft tätig. © RTL

Dabei nehmen die Kliniken in ihrer offiziellen Stellungnahme, die TAG24 vorliegt, das in die Kritik geratene Reinigungs-Unternehmen Apleona zunächst sogar in Schutz.

So meinen die Verantwortlichen etwa, dass die zum Einsatz gekommene Flüssigkeit, die unter Blaulicht eine unzureichende Reinigung nachweisen sollte, "je nach Qualität des Untergrunds auch auf einer optisch glatten Fläche 'falsch-positive' Befunde auslösen" könne.

Dies gelte insbesondere für einige der Bereiche im Krankenhaus Köln-Merheim, die in der neusten Folge des Investigativ-Formats auf RTL am Donnerstag (4. April) gezeigt wurden.

Gleichzeitig stellen die Kliniken Köln aber auch klar: "Im Film wurde jedoch auch deutlich, dass die Reinigungsleistungen und die Einarbeitung der Beschäftigten von Apleona unzureichend sind."