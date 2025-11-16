Es geht um eine halbe Million Euro: Heftiger Zoff zwischen RTL und dem "Knochenknacker"

Köln/Bochum - Dieser Fall sorgt für Zündstoff zwischen RTL und Murat Colak (34): "Der Knochenknacker" soll bei einer Redakteurin des Senders eine Halswirbelsäulen-Verletzung verursacht haben. Jetzt eskaliert der Streit zwischen beiden Parteien.

Murat Colak (34) ist als "Der Knochenknacker" bekannt geworden. © IMAGO / Funke Foto Services

Der 34-Jährige sorgte für zahlreiche Zuschauer, denn der Mann begeisterte sein Publikum als "Der Knochenknacker", der Tiere knackt und dehnt. Egal ob Hunde, Katzen oder sogar Löwen waren bei dem Bochumer in besten Händen.



Am 30. September 2024 kam es laut "BILD" jedoch zu einem Ereignis, welches bis vor Gericht ging. Demnach soll der 34-Jährige in einer Drehpause seine Hände um den Hals der RTL-Redakteurin Lisa W. (26) gelegt haben.

Zwar habe sie noch "Nein!" gerufen, doch da sei es schon zu spät gewesen und er soll den Kopf der Frau ruckartig in eine Richtung gedreht haben. Angeblich soll er versucht haben, die 26-Jährige "einzurenken".

Doch es kam alles anders, denn Lisa W. musste einige Tage später ins Krankenhaus. Bei ihr wurde eine Verstauchung der Halswirbelsäule diagnostiziert.