Football-Community in Aufregung: Patrick Esume und Björn Werner sollen zu RTL!

Gemeinsam machten der "Coach" und Björn Werner das State Farm Stadium in Arizona unsicher. © Montage: Instagram/Screenshot/Patrick Esume, Instagram/Screenshot/Björn Werner

Erst am vergangenen Montag äußerte sich das Duo in der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Football Bromance" zu ihrer Zukunft.

"Wir wissen selber nicht, wo diese Verhandlungen am Ende des Tages enden werden", verriet Björn Werner den treuen Hörern.

Werner - zwischen 2013 und 2016 für die Indianapolis Colts aktiv - stieß erst 2017 zu "Coach Esume" und der gesamten Ran-Crew. Seitdem war er aus der Truppe um Netman Christoph "Icke" Dommisch (36) und Co. kaum noch wegzudenken.

"Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich das machen möchte, woran ich glaube und was mir Spaß macht", erklärte Werner den "Bromantikern" - den Fans des Podcasts.

Der jüngste Superbowl aus Arizona, den sich die Kansas City Chiefs um Superstar und MVP Patrick Mahomes (27) mit 38:35 gegen die Philadelphia Eagles sichern konnten, war die vorerst letzte Übertragung der NFL von ProSiebenSat.1 im deutschen Fernsehen.