Nach TV-Abschied von Thomas Gottschalk: Diese Promis kommen zu "DSWNWP"

Köln - Große Veränderungen bei RTL ! Nach dem letzten Einsatz von Thomas Gottschalk (75) und Co. bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" stehen diese Promis schon in den Startlöchern, um das Trio zu ersetzen.

Zusammen mit Ehefrau Jana Ina (48) kehrt Giovanni Zarrella (47) am 13. Dezember zurück zu "DSWNWP". © Felix Hörhager/dpa

Nur Augenblicke vor der letzten Show-Verabschiedung verkündeten Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69), mit wem es ab dem 13. Dezember bei "DSWNWP" weitergehen wird.

Und siehe da: Giovanni Zarrella (47) kehrt zurück! Der Sänger kommt allerdings nicht allein - auch seine Frau Jana Ina (48) schmeißt sich ins Quiz-Getümmel.

"Wir sehen uns gerade so wenig, weil wir beide gerade so viel arbeiten. Es ist schön, dass wir nächste Woche zusammenarbeiten dürfen, das freut mich", freut sich Giovanni über die anstehende TV-Aufgabe.

Der 47-Jährige war bereits am Samstagabend zu Gast, um mit Moderator Jörg Pilawa (60) gegen Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch anzutreten.

Nicht nur für Thommy ist nach der 48. Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" Schluss. Auch Schöneberger und Jauch kehren nicht mehr zurück.