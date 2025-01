Erotisches Date reicht nicht! "Golden Bachelor" Franz lässt eine Frau fallen

Am Ende der 10. Folge kommt es in einer Flugzeug-Halle zum großen Showdown. Und der Entscheidung des pensionierten Schuldirektors, dass Mercedes (62) die Heimreise nach Berlin antreten muss.

Das Treffen mit Mercedes hat einen erotischen Touch, reicht aber nicht aus. © RTL

Denn bei ihrem Treffen herrscht ein regelrecht erotisches Feeling, es gibt zärtliche Handberührungen und innige Blicke.

"Ich spür' so viel, und mir gefällt, was ich spüre", sagt die Kosmetikerin, während sie Franz tief in die Augen schaut. Und er erwidert dies: "Du triggerst bei mir Gefühle, das ist erstaunlich. Du schaffst es mit ein paar Gesten oder wie du mich anschaust, mich so richtig zu berühren."

Auch das Aufeinandertreffen mit Mercedes' Tochter Vanessa und deren Verlobten Antonia verläuft perfekt. Doch der in Damme zwischen Osnabrück und Bremen lebende Single äußert Skepsis, ob er die ihm entgegengebrachten Gefühle erwidern und zurückgeben kann.

Zu Finalistin Lise (60) sagt Franz: "Du passt zu mir in deiner ganzen Art. Ich mag deinen Humor, deine Impulsivität, wie du im Leben stehst und was du alles schon gemacht hast." Er habe "sehr starke Gefühle" für die aus Norwegen stammende Wahl-Österreicherin.

Und auch die Brandenburgerin Sylvia (62) darf sich über die Rose ins Finale freuen. Allerdings war er sich bis zuletzt unsicher, ob sie ein paar Monate nach dem Krebstod ihres Partners, mit dem sie nur ein Jahr liiert war, schon bereit für ihn sein kann.