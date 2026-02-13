Nächster RTL-Programmhammer: Jetzt auch Martin Rütter und seine Welpen betroffen

Köln - RTL schraubt im Zuge seiner vollumfänglichen Neuausrichtung inklusive Jobabbau weiter an seinem TV -Programm: Jetzt trifft es auch Hundeprofi Martin Rütter (55)!

Martin Rütter (55) kümmert sich im TV seit vielen Jahren um die richtige Hundeerziehung. © Sina Schuldt/dpa

Der gebürtige Duisburger ist mit seinen Formaten eigentlich schon seit vielen Jahren fest mit dem Privatsender VOX verbunden. Die Doku-Soap "Die Welpen kommen - mit Martin Rütter" lief bislang aber immer beim großen Muttersender RTL.

Doch damit ist bald Schluss: Auch diese Fellnasen-Sendung wird ins VOX-Programm wandern. Das Besondere: Es wartet ein völlig neuer Sendeplatz. In Zukunft werden die Mini-Vierbeiner nämlich erstmals auch zur Primetime über die Mattscheibe tapsen.

Wie das Branchenmagazin "DWDL" berichtet, wird VOX "Die Welpen kommen" ab dem 10. März jeweils dienstags um 20.15 Uhr ausstrahlen. Doch auch eingefleischte RTL-Gucker müssen nicht komplett auf den Hunde-Nachwuchs verzichten.

Laut RTL wird das Format auch weiterhin "auf dem gewohnten Sendeplatz mit bereits bekannten Folgen zu sehen sein". Im vergangenen Frühjahr lief die Welpen-Show immer sonntags, um 19.05 Uhr. Wann die Wiederholungen starten, ist noch unklar.