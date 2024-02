Jetzt ist es raus: Er spielt den neuen Jesus bei "Die Passion"!

Köln - Mehr als einen Monat vor der neuen Ausgabe von " Die Passion " hat RTL am heutigen Dienstag das lange Zeit gehütete Geheimnis um die neue Besetzung von Jesus gelüftet!

Schauspieler Ben Blümel (42, Foto) tritt in die christlichen Fußstapfen von Alexander Klaws (40). © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wer tritt am 27. März die Nachfolge von DSDS-Legende Alexander Klaws (40) an, der in der ersten Ausgabe von "Die Passion" durch Essen stolzierte?

Es ist: Ben Blümel (42)! Der Schauspieler, Sänger und Moderator wurde in den vergangenen Wochen von RTL auf Herz und Nieren getestet, um sich hinter den Kulissen auf seine neue christliche Rolle vorzubereiten.

Via Instagram machte der TV-Sender aus Köln-Deutz auf die Star-Besetzung aufmerksam und verriet im selben Atemzug, wer die Rolle des Judas einnehmen wird.

Kein Geringerer als Sänger und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (32) soll Jesus von Nazareth in diesem Jahr an die Autoritäten verraten.